Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?

Dünyanın en iyi çorbaları listesin Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bir çorba bulunuyor. O da Yayla Çorbası... Peki iyi bir yayla çorbası nasıl yapılır? İşte tarif...

Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2su bardağıyoğurt

2yemek kaşığıtereyağı

1,5yemek kaşığı (tepeleme)un

2çay kaşığıtuz

2yemek kaşığılimonun suyu

1adetyumurta sarısı

1tatlı kaşığıpul biber

6su bardağısu

1çay bardağıpirinç

2yemek kaşığızeytinyağı

1yemek kaşığıkuru nane

Yayla Çorbası Tarifinin Püf Noktası

Terbiye karışımında kullanacağınız yoğurdun süzme olması ideal kıvama ulaşmanızı sağlayacaktır.

Yayla Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

1 yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.

6 su bardağı soğuk suyu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.

Bu sırada ayrı bir tavada 2'şer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Hazırladığınız yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün.

Güzelce karıştırıp ocağın altını kapatın.

Yayla çorbanız hazır, afiyet olsun!

Yayla Çorbası Tarifinin Servis Önerisi

Çorbayı, üzerine kırmızı toz biber serperek de servis edebilirsiniz.