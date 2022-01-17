Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?
CNN Travel, dünyanın en iyi çorbaları listesini açıkladı. Listede dünyanın dört bir yanında en sevilen çorbalara yer verilirken, Türk mutfağından bir çorba bulunuyor.
Dünyanın en iyi çorbaları listesin Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bir çorba bulunuyor. O da Yayla Çorbası... Peki iyi bir yayla çorbası nasıl yapılır? İşte tarif...
Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler
2su bardağıyoğurt
2yemek kaşığıtereyağı
1,5yemek kaşığı (tepeleme)un
2çay kaşığıtuz
2yemek kaşığılimonun suyu
1adetyumurta sarısı
1tatlı kaşığıpul biber
6su bardağısu
1çay bardağıpirinç
2yemek kaşığızeytinyağı
1yemek kaşığıkuru nane
Yayla Çorbası Tarifinin Püf Noktası
Terbiye karışımında kullanacağınız yoğurdun süzme olması ideal kıvama ulaşmanızı sağlayacaktır.
Yayla Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?
Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
1 yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.
6 su bardağı soğuk suyu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.
Çorba kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.
Bu sırada ayrı bir tavada 2'şer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Hazırladığınız yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün.
Güzelce karıştırıp ocağın altını kapatın.
Yayla çorbanız hazır, afiyet olsun!
Yayla Çorbası Tarifinin Servis Önerisi
Çorbayı, üzerine kırmızı toz biber serperek de servis edebilirsiniz.