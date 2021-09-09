Dünyanın en iyi 37 şehri: İstanbul da sıralamada
Dünyaca ünlü yeme-içme, seyahat ve eğlence dergisi Time Out, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti. Birinciliği San Fransisco'nun aldığı listede İstanbul da kendine yer buldu.
İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti.
Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen şehirler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. İstanbul da kendine listede yer buldu.
Time Out dergisi tarafından hazırlanan 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için kentlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi etmenlerine bakıldı.
Listede ikinci sırayı Amsterdam, üçüncü sırayı Manchester, dördüncü sırayı Kopenhag ve beşinci sırayı da New York aldı.
İşte dünyanın en iyi 37 şehri;
1. San Francisco
2. Amsterdam
3. Manchester
4. Kopenhag
5. New York
6. Montreal
7. Prag
8. Tel Aviv
9. Porto
10. Tokyo
11. Los Angeles
12. Chicago
13. Londra
14. Barcelona
15. Melbourne
16. Sidney
17. Shanghai
18. Madrid
19. Mexico City
20. Hong Kong
21. Lizbon
22. Boston
23. Milano
24. Singapur
25. Miami
26. Dubai
27. Pekin
28. Paris
29. Budapeşte
30. Abu Dabi
31. Sao Paulo
32. Johannesburg
33. Roma
34. Moscova
35. Buenos Aires
36. İstanbul
37. Bangkok
Kaynak: Time Out