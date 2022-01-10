Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

2022 yılı Henley Pasaport Endeksi yayınlandı. 199 ülke, eyalet ve bölgenin pasaportları ile kaç yere vize ile kapıda vize ve vizesiz olarak giriş yapabilmesi baz alınarak oluşturulan Henley Pasaport Endeksi’ne göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pasaportuyla 159 ülkeye vizesiz girilebiliyor. Buna göre en güçlü pasaport endeksi listesinin ilk sırasında BAE var.

Türkiye bir basamak geriye düştü

Türkiye pasaportu ile 105 ülkeye vizesiz girilebiliyor. Endekse göre Türkiye pasaportu ile 93 ülkeye giriş için vize istenirken, 44 ülkeye de girişte vize alınarak girilebiliyor.

Bu verilerle genel sıralamada geçen yıl 79. sırada olan Türkiye bir basamak geriye düşerek listenin 80. sırasında yer aldı. Listenin en sonunda Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan var. Afganistan pasaportuyla 34 ülkeye vizesiz girilebiliyor.