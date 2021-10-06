Dünyanın en güçlü pasaportları arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi’ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi belli oldu.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre dünyanın en güçlü ve en etkisiz pasaportlarının belirlendiği listede Türkiye 57’inci sırada yer aldı.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları;

1. Japonya, Singapur

2. Almanya, Güney Kore

3. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya

4. Avusturya, Danimarka

5. Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç

6. Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre

7. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta, Norveç, İngiltere, ABD

8. Avustralya, Kanada

9. Macaristan

10. Litvanya, Polonya, Slovakya

Dünya çapında birçok ülkenin, 40’tan az ülkeye vizesiz veya varışta vize erişimine sahip olduğu biliniyor.

Bu da dünyanın en etkisiz pasaportlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

İşte dünyanın en etkisiz pasaportları;

109. Kuzey Kore

110. Nepal ve Filistin

111. Somali

112. Yemen

113. Pakistan

114. Suriye

115. Irak

116. Afganistan