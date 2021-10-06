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Dünyanın en güçlü pasaportları arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı.

Güncel 06.10.2021, 16:38
Dünyanın en güçlü pasaportları arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi’ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi belli oldu.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre dünyanın en güçlü ve en etkisiz pasaportlarının belirlendiği listede Türkiye 57’inci sırada yer aldı.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları;

1. Japonya, Singapur
2. Almanya, Güney Kore
3. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya
4. Avusturya, Danimarka
5. Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç
6. Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre
7. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta, Norveç, İngiltere, ABD
8. Avustralya, Kanada
9. Macaristan
10. Litvanya, Polonya, Slovakya

Dünya çapında birçok ülkenin, 40’tan az ülkeye vizesiz veya varışta vize erişimine sahip olduğu biliniyor.

Bu da dünyanın en etkisiz pasaportlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

İşte dünyanın en etkisiz pasaportları;

109. Kuzey Kore
110. Nepal ve Filistin
111. Somali
112. Yemen
113. Pakistan
114. Suriye
115. Irak
116. Afganistan

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