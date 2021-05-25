Dünyanın en güçlü ordularında sıralama değişti... İşte Türkiye'nin yeri...

Dünyanın en güçlü orduları ABD'li askeri istatistik sitesi tarafınca sıralandı. 30 Ülkenin yer aldığı sıralamada mercek altına alınan orduların askeri donanımlarının tüm ayrıntıları yer alırken ülkemiz her sene olduğu gibi üst sıralarda yerini aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması ve listede ülkemizin durumu;

1. ABD 2 milyon 245 bin askeri personel 13 binin üzerinde uçak 6 bin 100 tank 40 bin zırhlı araç

2. RUSYA 3.5 milyonun üzerinde askeri personel 4 bin 144 uçak 13 bin tank 27 bin 100 zırhlı araç

3. ÇİN 3 milyon 335 bin askeri personel 3 bin 260 adet uçak 3 bin 205 tank 35 bin zırhlı araç

4. HİNDİSTAN 5 milyonun üzerinde askeri personel 2 bin 119 uçak 4 bin 730 tank 10 bin zırhlı araç

5. JAPONYA 319 bin askeri personel 1480 uçak 1004 tank 5 bin 500 zırhlı araç

6. GÜNEY KORE 7 milyona yakın askeri personel 1581 uçak 2 bin 600 tank 14 bin 11 zırhlı araç

7.FRANSA 450 bin asker 1000'in üzerinde uçak 406 tank 6 bin 420 zırhlı araç

8. İNGİLTERE 275 bin askeri personel 738 uçak 109 tank 5 bin 500 zırhlı araç

9. BREZİLYA 2 milyonun üzerinde askeri personel 439 tank 676 uçak

10. PAKİSTAN 1.7 milyonluk askeri personel 2 bin 680 tank 10 bine yakın zırhlı araç

TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA

Dünyanın seçkin orduları arasında yer alan ve özellikle geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste taşındı. Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını aldı. Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak bildirdi.

12. İTALYA 317 bin askeri personel 876 uçak 200 tank 8 bin 500 zırhlı araç

13. MISIR 1 milyon 330 bin askeri personel 1053 uçak 3 bin 735 tank 11 bin zırhlı araç

14. İRAN 1 milyon 925 bin askeri personel 516 uçak 3 bin 709 tank 8 bin 500 zırhlı araç

15. ALMANYA 215 bin askeri personel 701 uçak 244 tank 5 bin 260 zırhlı araç

16. ENDONEZYA 1 milyon 80 bin askeri personel 458 uçak 332 tank 1430 zırhlı araç

17. SUUDİ ARABİSTAN 505 bin askeri personel 889 uçak 1062 tank 12 bin 500 zırhlı araç

18. İSPANYA 216 bin askeri personel 519 uçak 327 tank 3 bin 500 zırhlı araç

19. AVUSTRALYA 80 bin askeri personel 425 uçak 59 tank 3 bin 50 zırhlı araç

20. İSRAİL 643 bin askeri personel 595 uçak 1650 tank 7 bin 500 zırhlı araç

21. KANADA 112 bin 500 askeri personel 377 uçak 82 tank 1535 zırhlı araç

22. TAYVAN 1 milyon 831 bin 500 askeri personel 739 uçak 1160 tank 8 bin 750 zırhlı araç

23. POLONYA 193 bin 500 askeri personel 469 uçak 863 tank 5 bin 125 zırhlı araç

24. VİETNAM 5 milyon 522 bin 500 askeri personel 247 uçak 2 bin 155 tank 5 bin 500 zırhlı araç

25. UKRAYNA 1 milyon 245 bin askeri personel 285 uçak 2 bin 430 tank 11 bin 435 zırhlı araç

26. TAYLAND 701 bin askeri personel 587 uçak 840 tank 2 bin 500 zırhlı araç

27. CEZAYİR 470 bin askeri personel 551 uçak 2 bin 24 tank 7 bin zırhlı araç

28. KUZEY KORE 7 milyon 900 bin askeri personel 946 uçak 6 bin 145 tank 10 bin zırhlı araç

29. YUNANİSTAN 424 bin 500 askeri personel 625 uçak 1344 tank 3 bin 845 zırhlı araç

30. İSVİÇRE 239 bin askeri personel 160 uçak 134 tank 2 bin 315 zırhlı araç