Dünyanın en güçlü 50 kadını açıklandı...
ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, ''Dünyanın En Güçlü Kadınları'' listesini açıkladı. Listede 50 kadın yer aldı. Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, bu yıl Türkiye’den listeye girmeyi başaran tek isim oldu.
İşte dünyanın en güçlü kadınları...
İsim: Karen Lynch
Görev: CEO
Şirket: CVS Health
Yaş: 58
İsim Jane Fraser
Görev: CEO
Şirket: Citi
Yaş: 54
İsim: Julie Sweet
Görev: CEO
Şirket: Accenture
Yaş: 53
İsim: Carol Tomé
Görev: CEO
Şirket: UPS
Yaş: 64
İsim: Mary Barra
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Şirket: General Motors
Yaş: 59
İsim: Rosalind Brewer
Görev: CEO
Şirket: Walgreens Boots Alliance
Yaş: 59
İsim: Gail Boudreaux
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: Anthem
Yaş: 61
İsim: Abigail Johnson
Görev: CEO
Şirket: Fidelity Investments
Yaş: 59
İsim: Ruth Porat
Görev: SVP ve CEO
Şirket: Google, Alphabet
Yaş: 63
İsim: Thasunda Brown Duckett
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: TIAA
Yaş: 48
İsim: Sheryl Sandberg
Görev: COO
Şirket: Facebook
Yaş: 52
İsim: Corie Barry
Görev: CEO
Şirket: Best Buy
Yaş: 46
İsim: Judith McKenna
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: Walmart International
Yaş: 55
İsim: Safra Catz
Görev: CEO
Şirket: Oracle
Yaş: 59
İsim: Amy Hood
Görev: EVP ve CEO
Şirket: Microsoft
Yaş: 50
İsim: Alicia Boler Davis
Görev: SVP Global Customer Fulfillment
Şirket: Amazon
Yaş: 52
İsim: Susan Wojcicki
Görev: CEO (YouTube)
Şirket: Google, Alphabet
Yaş: 53
İsim: Ann-Marie Campbell
Görev: ABD Mağazaları ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Şirket: Home Depot
Yaş: 56
İsim: Phebe Novakovic
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: General Dynamics
Yaş: 63
İsim: Tricia Griffith
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: Progressive
Yaş: 57
İsim: Marianne Lake ve Jennifer Piepszak
Görev: Chase Tüketici ve Toplum Bankacılığı Eş CEO'ları
Şirket: JPMorgan Chase
Yaş: 52-51
İsim: Kathryn McLay
Görev: Sams's Club Başkanı ve Ceo'su
Şirket: Walmart
Yaş: 47
İsim: Beth Ford
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: Land O'Lakes
Yaş: 57
İsim: Lynn Good
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: Duke Energy
Yaş: 62
İsim: Deirdre O’Brien
Görev: Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı
Şirket: Apple
Yaş: 55
İsim: Shari Redstone
Görev: Başkan
Şirket: ViacomCBS
Yaş: 67
İsim: Revathi Advaithi
Görev: CEO
Şirket: Flex
Yaş: 54
İsim: Leanne Caret
Görev: Savunma, Uzay ve Güvenlik Başkanı ve CEO'su
Şirket: Boeing
Yaş: 54
İsim: Lisa Su
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: AMD
Yaş: 51
İsim: Jennifer Taubert
Görev: EVP ve Worldwide Başkanı
Şirket: Johnson & Johnson
Yaş: 58
İsim: Lisa Jackson
Görev: Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Şirket: Apple
Yaş: 59
İsim: Penny Pennington
Görev: Yönetici Ortağı
Şirket: Edward Jones
Yaş: 57
İsim: Sonia Syngal
Görev: CEO
Şirket: Gap Inc.
Yaş: 51
İsim: Bela Bajaria
Görev: Küresel TV Başkanı
Şirket: Netflix
Yaş: 50
İsim: Kelly Grier
Görev: ABD Başkanı ve Yönetici Ortağı ve Amerika Kıtası Yönetici Ortağı
Şirket: EY
Yaş: 52
İsim: Michele Buck
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: Hershey
Yaş: 60
İsim: Mary Mack
Görev: Kıdemli Başkan Yardımcısı, Tüketici ve Küçük İşletme Bankacılığı CEO'su
Şirket: Wells Fargo
Yaş: 58
İsim: Mellody Hobson
Görev: Eş CEO ve Başkan
Şirket: Ariel Investments
Yaş: 52
İsim: Gwynne Shotwell
Görev: Başkan ve COO
Şirket: SpaceX
Yaş: 57
İsim: Barbara Whye
Görev: Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Başkan Yardımcısı
Şirket: Apple
Yaş: 54
İsim: Adena Friedman
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: Nasdaq
Yaş: 52
İsim: Anne Chow
Görev: CEO
Şirket: AT&T
Yaş: 55
İsim: Heidi O’Neill
Görev: Tüketici ve Pazar Yeri Başkanı
Şirket: Nike
Yaş: 56
İsim: Tami Erwin
Görev: Verizon Business EVP ve CEO'su
Şirket: Verizon
Yaş: 57
İsim: Jennifer Salke
Görev: Amazon Stüdyoları Başkanı
Şirket: Amazon
Yaş: 57
İsim: Kathryn Farmer
Görev: Başkan ve CEO
Şirket: BNSF Railway
Yaş: 51
İsim: Stephanie Cohen
Görev: Küresel Tüketici ve Varlık Yönetimi Eş Başkanı
Şirket: Goldman Sachs
Yaş: 44
İsim: Shar Dubey
Görev: CEO
Şirket: Match Group
Yaş: 51