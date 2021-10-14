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Dünyanın en güçlü 50 kadını açıklandı...

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, ''Dünyanın En Güçlü Kadınları'' listesini açıkladı. Listede 50 kadın yer aldı. Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, bu yıl Türkiye’den listeye girmeyi başaran tek isim oldu.

Güncel 14.10.2021, 20:25
Dünyanın en güçlü 50 kadını açıklandı...

İşte dünyanın en güçlü kadınları...

İsim: Karen Lynch

Görev: CEO

Şirket: CVS Health

Yaş: 58

İsim Jane Fraser

Görev: CEO

Şirket: Citi

Yaş: 54

İsim: Julie Sweet

Görev: CEO

Şirket: Accenture

Yaş: 53

İsim: Carol Tomé

Görev: CEO

Şirket: UPS

Yaş: 64

İsim: Mary Barra

Görev: Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Şirket: General Motors

Yaş: 59

İsim: Rosalind Brewer

Görev: CEO

Şirket: Walgreens Boots Alliance

Yaş: 59

İsim: Gail Boudreaux

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: Anthem

Yaş: 61

İsim: Abigail Johnson

Görev: CEO

Şirket: Fidelity Investments

Yaş: 59

İsim: Ruth Porat

Görev: SVP ve CEO

Şirket: Google, Alphabet

Yaş: 63

İsim: Thasunda Brown Duckett

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: TIAA

Yaş: 48

İsim: Sheryl Sandberg

Görev: COO

Şirket: Facebook

Yaş: 52

İsim: Corie Barry

Görev: CEO

Şirket: Best Buy

Yaş: 46

İsim: Judith McKenna

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: Walmart International

Yaş: 55

İsim: Safra Catz

Görev: CEO

Şirket: Oracle

Yaş: 59

İsim: Amy Hood

Görev: EVP ve CEO

Şirket: Microsoft

Yaş: 50

İsim: Alicia Boler Davis

Görev: SVP Global Customer Fulfillment

Şirket: Amazon

Yaş: 52

İsim: Susan Wojcicki

Görev: CEO (YouTube)

Şirket: Google, Alphabet

Yaş: 53

İsim: Ann-Marie Campbell

Görev: ABD Mağazaları ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Şirket: Home Depot

Yaş: 56

İsim: Phebe Novakovic

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: General Dynamics

Yaş: 63

İsim: Tricia Griffith

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: Progressive

Yaş: 57

İsim: Marianne Lake ve Jennifer Piepszak

Görev: Chase Tüketici ve Toplum Bankacılığı Eş CEO'ları

Şirket: JPMorgan Chase

Yaş: 52-51

İsim: Kathryn McLay

Görev: Sams's Club Başkanı ve Ceo'su

Şirket: Walmart

Yaş: 47

İsim: Beth Ford

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: Land O'Lakes

Yaş: 57

İsim: Lynn Good

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: Duke Energy

Yaş: 62

İsim: Deirdre O’Brien

Görev: Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı

Şirket: Apple

Yaş: 55

İsim: Shari Redstone

Görev: Başkan

Şirket: ViacomCBS

Yaş: 67

İsim: Revathi Advaithi

Görev: CEO

Şirket: Flex

Yaş: 54

İsim: Leanne Caret

Görev: Savunma, Uzay ve Güvenlik Başkanı ve CEO'su

Şirket: Boeing

Yaş: 54

İsim: Lisa Su

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: AMD

Yaş: 51

İsim: Jennifer Taubert

Görev: EVP ve Worldwide Başkanı

Şirket: Johnson & Johnson

Yaş: 58

İsim: Lisa Jackson

Görev: Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Şirket: Apple

Yaş: 59

İsim: Penny Pennington

Görev: Yönetici Ortağı

Şirket: Edward Jones

Yaş: 57

İsim: Sonia Syngal

Görev: CEO

Şirket: Gap Inc.

Yaş: 51

İsim: Bela Bajaria

Görev: Küresel TV Başkanı

Şirket: Netflix

Yaş: 50

İsim: Kelly Grier

Görev: ABD Başkanı ve Yönetici Ortağı ve Amerika Kıtası Yönetici Ortağı

Şirket: EY

Yaş: 52

İsim: Michele Buck

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: Hershey

Yaş: 60

İsim: Mary Mack

Görev: Kıdemli Başkan Yardımcısı, Tüketici ve Küçük İşletme Bankacılığı CEO'su

Şirket: Wells Fargo

Yaş: 58

İsim: Mellody Hobson

Görev: Eş CEO ve Başkan

Şirket: Ariel Investments

Yaş: 52

İsim: Gwynne Shotwell

Görev: Başkan ve COO

Şirket: SpaceX

Yaş: 57

İsim: Barbara Whye

Görev: Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Başkan Yardımcısı

Şirket: Apple

Yaş: 54

İsim: Adena Friedman

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: Nasdaq

Yaş: 52

İsim: Anne Chow

Görev: CEO

Şirket: AT&T

Yaş: 55

İsim: Heidi O’Neill

Görev: Tüketici ve Pazar Yeri Başkanı

Şirket: Nike

Yaş: 56

İsim: Tami Erwin

Görev: Verizon Business EVP ve CEO'su

Şirket: Verizon

Yaş: 57


 

İsim: Jennifer Salke

Görev: Amazon Stüdyoları Başkanı

Şirket: Amazon

Yaş: 57

İsim: Kathryn Farmer

Görev: Başkan ve CEO

Şirket: BNSF Railway

Yaş: 51

İsim: Stephanie Cohen

Görev: Küresel Tüketici ve Varlık Yönetimi Eş Başkanı

Şirket: Goldman Sachs

Yaş: 44

İsim: Shar Dubey

Görev: CEO

Şirket: Match Group

Yaş: 51

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