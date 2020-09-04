Dünyanın en güçlü 10 ordusu hangi ülkelerde?
Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde ülkelerin ordulara yatırımları da büyüyor ve her ordu günden güne gelişim gösteriyor. İşte ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre dünyanın en güçlü ordusu...
10- Türkiye
Savunma bütçesi: 19 milyar dolar
Toplam askeri personel: 735 bin - Toplam hava gücü: 1,055 (uçak, İHA, helikopter)
9- Brezilya
Savunma bütçesi: 27.8 milyar - Toplam askeri personel: 1 milyon 674 bin 500 - Toplam hava gücü: 715 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 43 - Muharebe tankı: 437 - Donanma gücü: 112
8- Birleşik Krallık
Savunma bütçesi: 55.1 milyar dolar
Toplam askeri personel: 275 bin
Toplam hava gücü: 733 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 133 - Muharebe tankı: 227 - Donanma gücü: 88
7- Fransa
Savunma bütçesi: 41.5 milyar dolar - Toplam askeri personel: 451 bin - Toplam hava gücü: Bin 229 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 269 - Muharebe tankı: 528 - Donanma gücü: 180
6- Güney Kore
Savunma bütçesi: 44 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 680 bin - Toplam hava gücü: Bin 649 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 414 - Muharebe tankı: 2 bin 614 - Donanma gücü: 234
5- Japonya
Savunma bütçesi: 49 milyar dolar - Toplam askeri personel: 303 bin - Toplam hava gücü: Bin 561 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 279 - Muharebe tankı: 1,004 - Donanma gücü: 155
4- Hindistan
Savunma bütçesi: 61 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 544 bin - Toplam hava gücü: 2 bin 123 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 538 - Muharebe tankı: 4 bin 292 - Donanma gücü: 285
3- Çin
Savunma bütçesi: 237 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 693 bin - Toplam hava gücü: 3 bin 210 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: Bin 232 - Muharebe tankı: 3 bin 500 - Donanma gücü: 777
2- Rusya
Savunma bütçesi: 48 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 13 bin - Toplam hava gücü: 4 bin 163 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 873 - Muharebe tankı: 12 bin 950 - Donanma gücü: 603
1- ABD
Savunma bütçesi: 750 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 260 bin - Toplam hava gücü: 13 bin 264 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 2 bin 85 - Muharebe tankı: 6 bin 289 - Donanma gücü: 490
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