Dünyanın en güçlü 10 ordusu hangi ülkelerde?

10- Türkiye

Savunma bütçesi: 19 milyar dolar

Toplam askeri personel: 735 bin - Toplam hava gücü: 1,055 (uçak, İHA, helikopter)

9- Brezilya



Savunma bütçesi: 27.8 milyar - Toplam askeri personel: 1 milyon 674 bin 500 - Toplam hava gücü: 715 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 43 - Muharebe tankı: 437 - Donanma gücü: 112

8- Birleşik Krallık



Savunma bütçesi: 55.1 milyar dolar

Toplam askeri personel: 275 bin

Toplam hava gücü: 733 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 133 - Muharebe tankı: 227 - Donanma gücü: 88

7- Fransa



Savunma bütçesi: 41.5 milyar dolar - Toplam askeri personel: 451 bin - Toplam hava gücü: Bin 229 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 269 - Muharebe tankı: 528 - Donanma gücü: 180

6- Güney Kore





Savunma bütçesi: 44 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 680 bin - Toplam hava gücü: Bin 649 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 414 - Muharebe tankı: 2 bin 614 - Donanma gücü: 234

5- Japonya



Savunma bütçesi: 49 milyar dolar - Toplam askeri personel: 303 bin - Toplam hava gücü: Bin 561 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 279 - Muharebe tankı: 1,004 - Donanma gücü: 155

4- Hindistan



Savunma bütçesi: 61 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 544 bin - Toplam hava gücü: 2 bin 123 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 538 - Muharebe tankı: 4 bin 292 - Donanma gücü: 285

3- Çin



Savunma bütçesi: 237 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 693 bin - Toplam hava gücü: 3 bin 210 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: Bin 232 - Muharebe tankı: 3 bin 500 - Donanma gücü: 777

2- Rusya



Savunma bütçesi: 48 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 13 bin - Toplam hava gücü: 4 bin 163 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 873 - Muharebe tankı: 12 bin 950 - Donanma gücü: 603

1- ABD



Savunma bütçesi: 750 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 260 bin - Toplam hava gücü: 13 bin 264 (uçak İHA helikopter)

Savaş uçağı: 2 bin 85 - Muharebe tankı: 6 bin 289 - Donanma gücü: 490