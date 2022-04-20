DÜNYANIN EN DİKKAT ÇEKİCİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Ajans Press’in, Euromonitor verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılının en çekici şehirleri listesi yayımlandı. Veriler şehirlerin, Covid-19 ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, yaşam kalitesi ve turistleri cezbetmesi gibi birçok alt başlık dikkate alınarak hazırlanırken, ilk sıraya Paris’in yerleştiği görüldü. İlk 10’da yer alan diğer şehirler sırasıyla; Dubai, Amsterdam, Madrid, Roma, Berlin, New York, Londra, Münih, Barselona olarak kayıtlara geçti. Listede Türkiye’den tek bir şehir yer alırken, o da 20. sıradaki İstanbul oldu.

İSTANBUL EN ÇOK EV KİRALARI İLE KONUŞULDU

Medya takip kurumu Ajans Press, en çekici şehir olan İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. İstanbul,yazılı basın ve internet medyasında,son 1 yıl içerisinde 1,5 milyondan fazla habere konu oldu. Mega kent ev kira ücretlerinde yaşanan artış ve turizm ile dikkat çekerken, trafik sorunları, ulaşım zamları ve metro projeleri gibi birçok farklı konu ile gündemde yer aldı.