Dünyanın en çok satan hediyelik eşyaları neler?

Fransız seyahat ve turizm operatörü Club Med'in yeni verileri de dünyanın farklı ülkelerinden sevdiklerimize ya da kendimize hatıra olarak aldığımız hediyelik eşyaların neler olduğu konusunda ipuçları verdi.

Bazılarını tahmin etmek ise hiç de zor değil; tıpkı İngiltere'den alınan şemsiye ve Türkiye'den getirilen nazar boncuğu gibi.

İşte hamaklardan, çikolataya, maskelerden çaya kadar öne çıkan bazı hediyelikler.

Kuzey Amerika'nın en çok satan hediyelik eşyaları: Kahve, tatlı, maskeler

Kuzey Amerika pek çok farklı kültüre sahip; ancak haritadaki en büyük iki ülkenin damak tadınızı kışkırtan hediyelik ürünleri var.

ABD'yi ziyaret eden insanlar Amerikan tatlılarını hediye olarak satın alırken, Kanada'nın ana hediyelik ürünü de yaprağını ülkenin bayrağında gördüğümüz akçaağaç şurubu.

Orta Amerika ve ekvator boyunca sıralanan ülkelerden alınan hediyeliklerin başında ise dünyaca ünlü kahveleri geliyor. Özellikle Jamaika, "dünyanın en iyisi" olarak kabul edilen Blue Mountain kahve çeşidiyle ilk sırada.

Avrupa'nın en çok satan hediyelik eşyaları: Şemsiye, nazar boncuğu, bira

Tahmin edilemeyen havasıyla meşhur Birleşik Krallık'ın en popüler hediyelik eşyasının bir şemsiye olması şaşırtıcı değil.

Belçika, Fransa ve İrlanda'dan çikolata alınırken, Letonya, Litvanya ve Polonya'dan ise genelde mücevher alınıyor. Öte yandan Almanya'nın en popüler hediyelik ürünü bira, Kıbrıs'ın şarap, İtalya'nın maske, Hırvatistan'ın Lavanta.

Türkiye'den en çok alınan hediyelik eşya ise nazar boncuğu.

Asya'nın en çok satan hediyelik eşyaları: Origami kağıdı, halı, çay,

Asya ülkelerinden gelen hediyelik eşyalar, her ülkenin farklı kültüründen yansımalar taşıyor. Origami kağıdı, geleneksel origami sanatının doğduğu Japonya'dan gelen en önemli hatıralardan.

Kaligrafi setleri ise Çin'den alınan en başlı hatıralardan. Kore çayı da Güney Kore'nin en popüler hediyelik eşyası.

Öte yandan oymalı maskeler Sri Lanka'nın en çok satılan hediyelik eşyaları olurken, Yemen'den hançer, İran'dan ise halılar tercih ediliyor.