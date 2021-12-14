banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
Berfin Özek'in babası: Gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim
Berfin Özek'in babası: Gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim
Melih Gökçek, valiliğin tahsis ettiği zırhlı aracı teslim etti
Melih Gökçek, valiliğin tahsis ettiği zırhlı aracı teslim etti

Dünyanın En Acımasız Sosyal Medya Trendi: İngiltere’de Köpeklerin Kulakları Kesiliyor

BBC Wales Investigates gazetecilerinin kimliklerini gizleyerek ulaştığı bazı köpek yetiştiriciler, kulağı kesilen köpeklerin satılması hakkında çarpıcı ifadelere yer verdiler. Buna göre kulağı kesilen köpeklerin değeri 2 bin dolar artıyor ve bu köpeklerin pasaportları Türkiye’den temin ediliyor.

Güncel 14.12.2021, 16:24
Dünyanın En Acımasız Sosyal Medya Trendi: İngiltere’de Köpeklerin Kulakları Kesiliyor

Bugüne kadar sosyal medya trendlerinin insanlara birbirinden garip eylemler yaptırdığını defalarca görmüştük. Fakat BBC’nin belgesel programı BBC Wales Investigates’in yeni incelemesi, bu ‘garip eylemlerin’ ötesine geçerek mide bulandırıyor. İngiltere’de insanlar, sadece güzel göründüğü ve sosyal medyadan etkilenerek kulağı kesik köpek satın alıyorlar.

Kulak kesmek, aslında İngiltere’de Hayvan Refahı Uyarınca yasa dışı olarak sayılıyor. Fakat köpek yetiştiricileri, kulak kesme operasyonunun yurt dışında yapıldığını göstermek için sahte evcil hayvan pasaportları temin ediyor. Bu pasaportlar ise bunu yapan kişilerin aktardıklarına göre Türkiye’den temin ediliyor.

Sadece ‘çarpıcı bir görünüm’ yarattığı için kulakları kesiliyor:

Chó Bully Mỹ có giá bao nhiêu tại Việt Nam? | Tùng Lộc Pet

BBC Wales Investigates gazetecileri, kimliklerini gizli tutarak bazı köpek yetiştiricileriyle bağlantı kurdu. Köpek yetiştiricileri, kulak kesmenin Amerikan bully cinsi için ‘çarpıcı’ bir görünüm yarattığını, kulağı kesilen, yani sakat bırakılan köpeklerin değerinin 2 bin dolar arttığını ifade etti. Kulağı kesilen köpeklere talep, sosyal medya fenomenleri nedeniyle giderek artıyor.

İngiltere’de futbolcu Marcus Rashford, şarkıcı Leigh-Anne Pinnock ve Jack Fincham gibi fenomenler, kısa kulaklı köpekleri paylaşarak bu köpeklere olan ilgiyi artırıyor. Fenomenlerin takipçileri, bu köpekleri gördükçe ‘bu köpek güzel görünüyor, belki bir tane böyle alırım’ diye düşünerek yasa dışı yollara başvuruyorlar.

İngiliz hayvan hakları derneği Dog Trust’tan Paula Boyden, köpeklerin kulaklarının kesilmesinin ne tür sorunlara yol açabileceğini açıkladı. Buna göre bazı hayvanlar, operasyon sonrası enfeksiyon geliştirebiliyor veya insanların kulaklarına dokunmasını sevmeyebiliyorlar. Ayrıca köpekler, kulaklarıyla iletişim kurdukları için kesildiğinde davranış sorunları da yaşayabiliyorlar ve sahipleri veya diğer köpeklerle iletişim kurmakta zorlanabiliyorlar.

Zion and Bronx of MVP Bullies | Pitbulls, Pitbull mom, Pitbull dog

Yetiştiricilerden biri olan Joshua Harty, kimliğini gizli tutan gazeteciye yabancı bir evcil hayvan pasaportu ve mikroçip tedarik edebileceğini “Kulakları, pasaportu ve çipi almak normalde 660 dolar civarında. Veterinerim onları Türkiye’den alıyor.” sözleriyle anlattı. Bir diğer yetiştirici olan Moheiz Adam ise gazeteciye 17 bin dolar karşılığında kulağı kesik bir köpek satmayı teklif etti. Ayrıca arama sırasında bir köpeği kaldırarak kulağını gösterdi ve “bunların da hepsi gidecek” ifadelerini kullandı…

Köpeklerin kulaklarının kesilmesi, yalnızca İngiltere’de yaşanan bir olay olmadığını, ülkemizde de yasa dışı olarak yapıldığını belirtelim. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 8’in ikinci fıkrasında ‘Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8