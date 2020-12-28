Dünyadan ilginç yılbaşı gelenekleri
Yeni yılı umutla ve iyi bir enerjiyle karşılamak için düzenlenen yılbaşı kutlamaları, tüm dünyada en özel etkinlikler arasında yer alıyor.
Yeni yılı karşılama ritüelleri ise kültürden kültüre değişiklik gösteriyor. Bu ritüellerin bazıları ise hem ilginç hem de şaşırtan yönleriyle dikkatleri çekiyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, 2021 için geri sayıma başladığımız bu günlerde dünyadan şaşırtan yılbaşı geleneklerini paylaştı.
Romanya
Romanya'da çiftçilerin yılbaşı arifesinde hayvanlarıyla iletişim kurmaya çalışmaları, sıra dışı geleneklerin ilk sırasında yer alıyor. Bu ilginç geleneği yüzyıllardır sürdüren çiftçiler, eğer hayvanlardan karşılık alırlarsa, yeni yılın kendilerine şans getireceğine ve bereketli bir yıl geçireceklerine inanıyorlar.
Japonya
Bir diğer ilginç yılbaşı geleneği ise Japonya'dan. Japonlar, yeni yılın kötü enerjiyi kovması ve iyi şans getirmesi için kapıların önüne ip asıyorlar. Saat 00.00’ı gösterdiğinde ise yeni yılın neşeli ve keyif dolu geçmesi için uzunca kahkahalar atıyorlar.
Çin
Çinliler yeni yıl kutlamalarına başlamadan önce evlerini temizliyorlar, yılın ilk günü ise ön kapılarını mutluluk ve şans getirmesi amacıyla kırmızıya boyuyorlar. Ayrıca aile bireylerinden birinin yılbaşında kendini kazayla yaralama ihtimali karşısında yeni senenin kötü geçeceğine inandıklarından, evdeki tüm bıçakları saklıyorlar.
İskoçya
İskoçların ilginç yeni yıl geleneği de oldukça dikkat çekiyor. Saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde İskoçlar en değer verdikleri insanların evine ilk ayak basan kişi olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Ayrıca İskoçlar, ilk ayak bastıkları evlere ekmek, para ve kömür gibi çeşitli hediyeler de götürüyorlar.
Brezilya
Brezilya’da yeni yıla girildiğinde tüm halk kötü ruhları kovacağı ve iyi enerji getireceği umuduyla beyaz elbiseler giyiyor. Ayrıca Brezilyalılar, yeni yıla girerken toplamda 7 takla atıyorlar ve bu ritüelin 7 dilek hakkı kazandıracağına inanıyorlar.
Arjantin
Birçok ülkede yeni yılı karşılarken kırmızı iç çamaşırı giyme ritüeli yaygın iken, Arjantin geleneklerine göre yılbaşında pembe iç çamaşırı giymenin kısmetleri arttırdığına inanılıyor.
Meksika
Yeni yıl arifesinde Meksikalılar evlerini değişik renklerle boyuyorlar. Her renk yeni yıl için farklı bir umudu simgeliyor. Kırmızı renk hayalindeki aşkı bulmak isteyenleri, sarı renk yeni bir iş isteyenleri, yeşil renk ise yeni yılda maddi beklentileri olanları ifade ediyor.
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