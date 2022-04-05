Dünyadaki Herkes Tarafından Sevilen O Koku Keşfedildi!





Yeni bir araştırma kapsamında bilim insanları, insanların sevdiği veya sevmediği koku türlerinin belirgin şekilde farklı kültürel geçmişlere dayalı olarak seçilip seçilmediğini test etmek istediler. Araştırmanın asıl amacı sevilen kokuların etnik kökene veya kültürlere göre değişip değişmediği olsa da araştırmada tüm dünyada herkesin sevdiği koku da keşfedilmiş oldu.

Yapılan bu yeni araştırmada araştırmacılar, bir dizi yerli avcı-toplayıcı halk ve geleneksel çiftçi topluluklarının yanı sıra modern şehir sakinleri de dahil olmak üzere 10 farklı kültürel gruptan bireylerden 10 farklı kokuyu koklamalarını ve bunları hoşluk sırasına göre sıralamalarını istedi. Sonuçlara göre dünyada herkesin beğendiği koku türü bulundu.



Tüm dünyanın sevdiği koku: Vanilya







Dünyadaki birçok etnik kökeni, topluluğu veya ırkı temsil eden 280'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara rastgele sıralanmış 10 adet kalem benzeri koku aleti sunuldu. Katılımcılardan her birini koklamaları ve kalemleri en hoş kokudan en kötü kokuya doğru sıralamaları istendi.

Katılımcılar arasında genel olarak en hoş olarak sıralanan koku, Vanilya özütünün ana bileşeni olan vanilin oldu. Ondan bir sonraki en popüler koku ise meyveli bir kokuya sahip olan ve genellikle meyve aromalı yiyeceklerde lezzet arttırıcı olarak kullanılan etil bütirat oldu. En sevilen üçüncü koku olarak ise çiçek kokusunun özütü olan linalool seçildi. Araştırmada en sevilmeyen olan kokular ise peynir, soya sütü ve ter ile ilişkili, keskin ve hoş olmayan bir kokuya sahip olan izovalerik asit oldu.



Katılımcıların algılanan kokunun güzelliği açısından kokuları birbirlerinden farklı şekilde sıralamalarının ardından araştırmacılar, katılımcıların kültürünün değişkenlikte yalnızca %6 payı olduğunu, değişkenliğin %54'ünün insanların kişisel tercihinden kaynaklandığını ve kokunun moleküler profilinin yaklaşık %40'ını etkilediğini belirttiler.

Yani en sevilen kokudan bağımsız olarak araştırmanın asıl amacına gelecek olursak, özetle insanlar farklı kokuları farklı şekilde sıralayabilir ve bunun sebebi kültürleri değil, kişisel tercihleri.



Kaynak: webtekno



