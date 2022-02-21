Dünyada konuşulan dil sayısı kaç? Hangi diller konuşuluyor?

Ethnologue 'Languages of the World' (Dünyanın Dilleri) isimli internet sitesinin 2019 yılı için "Yaşayan diller" , "Dünyada kaç dil var?" alt başlıklarıyla yayınladığı makaleye göre dünya üzerinde 7 bin 111 dil yaşıyor.

İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER VAR?



Listenin en başında 840 dili bünyesinde barındırmasıyla Papua Yeni Gine yer alıyor. 710 dil ile Endonezya ikinci sırada yer alırken onu 524 dil ile Nijerya izliyor. 7 ayrı din ve onlarca farklı mezhebin bulunduğu Hindistansa 453 dil ile dördüncü sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri 335 dil ile beşinci sırayı alırken, Avustralya 319 dil ile altıncı, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin 305 dil ile yedinci sırada yer alıyor.

Listenin sekizinci sırasında 292 dil ile Kuzey Amerika ülkesi Meksika, dokuzuncu sırada 275 dil ile Orta Afrika ülkesi Kamerun ve onuncu sırada da 228 dil ile Güney Amerika ülkesi Brezilya yer alıyor.

DÜNYANIN YÜZDE 86'SI ASYA ve AVRUPA DİLLERİNİ KULLANIYOR

Araştırma sitesi, yayınladığı makalede aşağıda paylaştığı haritayı işaret ederek, Afrika, Asya ve Pasifik'te yoğun bir şekilde noktalar koyulduğunu belirterek "Peki aslında kaç kişi o dilleri konuşuyor" diye sordu.

Buna göre dünya nüfusunun çoğu Asya ve Avrupa dillerini konuşuyor. Yani haritada varlıkları gösterilen diller yoğun bir şekilde kullanılmıyor. Makale bu noktada son yıllarda sürdürülen sömürge faaliyetleri düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olmadığını söylüyor.



Ayrıca Pasifik dillerininin dünya dillerinin yüzde 18,5'ini oluşturduğunu fakat yaşadıkları bölgelerde çok az kişi tarafından kullanıldıklarını belirtiyor. Bu sebeple aşağıdaki tabloda da bunu yansıtan bir şekilde yer aldığı belirtiliyor.

Tablonun sol tarafında bölgeler ve bu bölgelerde konuşulan dil sayıları, sağ taraftaysa bu dilleri konuşan insanlar görülüyor. Buna göre Asya'da 2 bin 303, Afrika'da 2 bin 14, Pasifik'te bin 322, Amerika'da bin 58 dil varlık gösteriyor. Tabloda 288 dilin yer aldığı Avrupa sarı renkle belirtiliyor.



Sağ taraftaki tabloda Asya dillerini dünya üzerin 4 milyar 200 milyon, Avrupa'da yer alan 288 dili 1 milyar 750 milyon, Afrika'daki 2 bin 140 dili 990 milyon, Amerika kıtasında yer alan 1058 dili 49 milyon 400 bin, Pasifik'te yer alan bin 322 dili 6 milyon 992 bin insanın kullandığı ifade ediliyor. .