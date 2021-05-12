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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek mesajı geldi. Lipa, Filistin halkına yönelik etnik temizliğin sona ermesi gerektiğini belirterek, bunun insan hakları meselesi olduğu paylaşımında bulundu.

Güncel 12.05.2021, 18:34
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa'dan Filistinlilere destek geldi.  Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar." ifadelerini kullandı. Şarkıcı, hesabında, Fransa'da 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali ile İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangının fotoğraflarının birlikte yer aldığı kareye ve Filistinlilere yardım çağrılarının olduğu paylaşımlara da yer verdi.

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