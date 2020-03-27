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Dünya Sağlıkçılarla beraber Taşımacıları da ALKIŞLIYOR..

UND alkış zinciri başlattı UND, #SofoerlerimiziAlkıslıyoruz etiketi açarak, sürücülerin böylesi zor bir dönemde büyük bir özveri ile çalışmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu gösterdi. UND çalışanları Dernek merkezi önüne çıkarak toplu halde sürücüleri alkışladı. UND’nin paylaşımı kısa sürüde büyük ilgi gördü. Başta sürücüler olmak üzere lojistik sektöründe çalışanlar etiket üzerinden paylaşımlarda bulundular.

Dünya Sağlıkçılarla beraber Taşımacıları da ALKIŞLIYOR..

UND alkış zinciri başlattı UND, #SofoerlerimiziAlkıslıyoruz etiketi açarak, sürücülerin böylesi zor bir dönemde büyük bir özveri ile çalışmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu gösterdi. UND çalışanları Dernek merkezi önüne çıkarak toplu halde sürücüleri alkışladı. UND’nin paylaşımı kısa sürüde büyük ilgi gördü. Başta sürücüler olmak üzere lojistik sektöründe çalışanlar etiket üzerinden paylaşımlarda bulundular.

27 Mart 2020 Cuma 16:14
2006 Okunma
Dünya Sağlıkçılarla beraber Taşımacıları da ALKIŞLIYOR..

UND alkış zinciri başlattı

UND, #SofoerlerimiziAlkıslıyoruz etiketi açarak, sürücülerin böylesi zor bir dönemde büyük bir özveri ile çalışmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu gösterdi. UND çalışanları Dernek merkezi önüne çıkarak toplu halde sürücüleri alkışladı. UND’nin paylaşımı kısa sürüde büyük ilgi gördü. Başta sürücüler olmak üzere lojistik sektöründe çalışanlar etiket üzerinden paylaşımlarda bulundular.

UND, Koronavirüs tehdidine karşın işlerini aksatmadan sürdüren sürücüleri unutmadı ve en büyük alkışı onlara gönderdi. Twiter’den #SofoerlerimiziAlkıslıyoruz etiketi açan Dernek çalışanları toplu halde alkış yaparak sürücülerin gösterdiği özveri, sorumluluk ve yüksek performansın önemine dikkat çekti. Paylaşıma ilgi büyük oldu. Firma sahipleri, çalışanlar, iş ortakları etiket üzerinden destek verdi. Sürücüler de yaptıkları paylaşımlarla “Evde kal Türkiye” diyerek kendilerinin ülke için çalışmaya devam ettiklerini söylediler.

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