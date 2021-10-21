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Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs açıklaması: Salgın 2022’de de devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü üst düzey yetkililerinden Dr. Bruce Aylward, corona virüsü salgınının 2022 yılında da etkili olacağını öne sürdü.

Güncel 21.10.2021, 15:56 21.10.2021, 16:00
Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs açıklaması: Salgın 2022’de de devam edecek

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, bir yandan ortaya çıkan yeni varyantlar, diğer yandan aşılama programlarında sıkıntı yaşayan ülkeler salgının gidişatını belirsizleştirmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki yıla yaklaşan salgınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. DSÖ üst düzey yetkililerinden Dr. Bruce Aylward, salgının kısa süre içinde bitmeyeceğini söyledi. Aylward, pek çok ülkede oluşan havanın aksine salgının 2022 yılında da etkili olacağını öne sürdü.

AFRİKA’DA ORAN YÜZDE 5

Bu durumun gerekçesinin aşıya erişimdeki adaletsizlik olduğunu belirten Dr. Aylward, diğer kıtalarda yüzde 40 olan nüfusun aşılanma oranının Afrika’da yalnızca yüzde 5 olduğunu aktardı.

Varlıklı ülkelerin aşı stoğu yapmak yerine yerlerini gelir durumu düşük ülkelere bırakması gerektiğini söyleyen Dr. Aylward, bu şekilde üreticilerin de önceliği söz konusu bölgelere verebileceğini savundu.

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