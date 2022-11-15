Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iklim değişikliği nedeniyle kaynak kıtlığıyla karşı karşıya olan bölgeleri daha fazla zorluğun beklediği konusunda uyararak, dünya nüfusunun bugünden itibaren 8 milyar kişiye ulaştığını duyurdu. BM tahminlerine göre, yiyecek veya su, pil veya benzin olsun, küresel nüfusa 2,4 milyarın daha ekleneceği 2080 yılında kaynaklara erişimin daha da zorlaşacağı bildirilirken, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Nüfus ve Sürdürülebilirlik Direktörü Stephanie Feldstein, "Her insanın yakıta, oduna, suya ve eve ihtiyacı vardır” dedi.

Uzmanlar, kaynak sıkıntısının özellikle nüfuslarında büyük artış beklenen Afrika ülkelerinde büyük bir sorun teşkil edeceği noktasında uyarıda bulunurken, bu ülkelerin iklime karşı en savunmasız ülkeler arasında yer aldığı ve çoğu iklim değişikliğini önleme konusunda adımlar atabilmek için dış finansmana ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yaklaşık 738 milyon insanın yeterli gıda kaynağına ulaşamadığı Sahraaltı Afrika'da Ekonomi ve Barış Enstitüsü'ne göre nüfus, yüzyılın ortasına kadar yüzde 95 oranında artacak. Dünya nüfusunun ise 2037'ye kadar 9 milyar insana ulaşmayacağı tahmin ediliyor.

Küresel nüfusa son 11 yılda 1 milyar insan eklendi. BM'nin Nüfus Bölümü Direktörü John Wilmoth, 8 milyar insana ulaşmak "insan başarısının bir işareti, ancak aynı zamanda geleceğimiz için de büyük bir risk" dedi. Artış, 2011'den bu yana nüfusuna 700 milyon insan ekleyen ve çoğunlukla Asya'da bulunan orta gelirli ülkelerden kaynaklanıyor.

Hindistan nüfusuna yaklaşık 180 milyon kişi ekledi ve gelecek yıl Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olurken, ABD, Avrupa ve Japonya'da doğumlar giderek azalıyor. Çin, Tek Çocuk Politikası programını sonlandırdı ve geçen yıl ailelere ikinci hatta üçüncü çocuk sahibi olmaları çağrısı yaptı, tıbbi olmayan kürtajlara erişimi sınırladı.Küresel nüfus her zamankinden daha yüksek seviyelere ulaşsa bile, demograflar, büyüme oranının istikrarlı bir şekilde yılda yüzde 1'den aza düştüğünü belirtiyorlar.

BM nüfus projeksiyonlarına göre, dünya nüfusu 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar insanla zirveye ulaşacak ve 2100'e kadar bu seviyelerde kalacak.