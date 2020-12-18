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Dünya, Nevşehir'i konuştu

Nevşehir'de sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması anında ortaya çıkan görüntüler 45 farklı ülkede 300’ü aşkın televizyon kanalında yayınlandı. Türkiye’nin ardından yurt dışında da büyük ilgi gören görüntülerle birlikte Nevşehir ve Türkiye’nin ismini uluslararası çapta duyuran Nevşehir Belediyesi sosyal medya ve internette en çok aranılanlar arasında yer aldı.

Güncel 18.12.2020, 09:37
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Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte hayata geçirdiği projelerle birçok belediyeye öncülük eden gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok kez Türkiye gündemine gelen Nevşehir Belediyesi, bu kez tüm dünyayı gülümseten bir haberle adını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması anında ortaya çıkan görüntüler Türkiye'nin hemen hemen bütün ulusal ve bölgesel televizyon kanallarında yer aldı.
Haber sitelerinde de geniş yer bulan görüntüler Türkiye'nin sosyal medyayı en iyi kullanan belediyelerden biri olan Nevşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da milyonlarca kez izlenerek binlerce beğeni aldı.
Söz konusu görüntüler son olarak çeşitli haber ajansları tarafından dünya medyasına servis edildi. Küçükbaş hayvanların belediye binasına girmeye çalışması anında yaşananlarla birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı'nın hayvan sahibine yaptığı ziyaretin yer aldığı görüntüler İngiltere, ABD, Almanya, Japonya, Fransa başta olmak üzere 45 farklı ülkede 300'ü aşkın televizyonda yayınlandı.

Bu sayede Nevşehir'in ismini bir kez daha dünya gündemine taşıyarak dünyayı gülümseten Nevşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına da ciddi bir katkı sağladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu şehir ve bu belediye Türkiye'ye renk katmaya devam ediyor. Demek ki insanların gülmeye ihtiyacı var. Tüm dünyada tebessüme vesile olduk. Gerçekten de hem şehrin hem ülkemizin buna ihtiyacı varmış. Bu da bizi mutlu etti. Bu sayede milyonlarca lira harcama yaparak gerçekleştirebileceğimiz bir reklam yapmış olduk. Dünyanın birçok ülkesinde bu görüntülerle birlikte ekranlarda şehrimizin ismi yer aldı” dedi.

Nevşehir Belediyesi olarak sadece bu gibi olaylarla değil hayata geçirdikleri projelerle de Türkiye'nin ve dünyanın gözünü Nevşehir'e çevireceklerini ifade eden Arı, “Göreve gelirken Nevşehir'i tüm Türkiye ve dünyanın konuştuğu marka bir kent haline getireceğimizi söylemiştik. Şimdiden bu gibi şeylerle gündeme geliyoruz ama şehrimizde gerçekleştirdiğimiz turizm, spor, altyapı ve kentsel dönüşüm projeleriyle de gündeme geleceğiz. Bakın Kayaşehir'i herkes gördü. Daha birinci etabı ile dikkatleri üzerine çeken bu bölge şehrimizi ve bölgemizi Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıyacak” diye konuştu.

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