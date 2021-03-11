“Dünya Mutluluk Haftası” Başlıyor

Küresel olarak tüm dünyada mutluluğa ve huzura fazlasıyla ihtiyacımız varken, işten ve işsizlikten bunalmış, fiziksel ve zihinsel olarak eskisinden daha yorgun, yönümüzü kaybetmiş hissedip tutunacak çok az şey buluyorken; “Dünya Mutluluk Haftası” altı gün boyunca dünyaya mutluluk oksijeni yayacak.

Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Dünya Mutluluk Günü’nü de içine alan, 18-23 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, küresel olarak yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşı bireysel ve toplumsal ölçekte sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Sağlıklı ve mutlu bir dünyaya ulaşmak için rehberlik etmeye odaklanılacak haftada, 6 kıtada, 80 ülkede 200’ün üzerinde uzmanın katılacağı uzun vadeli, uygulanabilir çözümler sunulacak.

Türkiye’den dört temsilci dünyaya mutluluğu anlatacak

Dünyanın dört bir tarafından düşünce liderleri, bilim insanları, sanatçılar ve aktivistler tarafından online gerçekleşecek ve ücretsiz olarak takip edilebilecek sunumların dördüncü gününde Türkiye’den konuşmacılar yer alıyor.

21 Mart Pazar gecesi 19.00-20.30 arası Türkçe olarak, canlı yayınlanıp simultane çeviriyle İngilizce olarak on binlerce katılımcıya ulaşacak sunumlarda; Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Nörobilim Uzmanı Prof Dr. Sinan Canan ve Uzm. Dr Ender Saraç ile birlikte Nörobilim Uzmanı Gülferi Yıldırım da yer alıyor.

“Türkiye’nin Mutluluk Elçisi” Gülferi Yıldırım

Ülkemizdeki ilk ve tek Mutluluk Festivali’ni pandemi’ye kadar beş yıldır aralıksız düzenleyen, Dünya Mutluluk Vakfı organizasyonu Türkiye temsilcisi ve Mutlu İnsan Akademisi kurucusu Nörobilim Uzmanı Gülferi Yıldırım; “Mutlu bir dünya yaratmanın yolu önce bireyden başlıyor. Zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı yani mutlu insanların sayısı arttıkça mutluluk; bilgiden bilgiliğe giden ortak lisanımız olacak. Gelin Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarıyla mutluluğu yeni bir bakış açısıyla değerlendirelim. Kendimizden başlayarak dünyaya mutluluğu yayalım” diyerek, yediden yetmişe mutlu olmak isteyen herkesi etkinlikleri takip etmeye davet ediyor.