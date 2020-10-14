Dünya Gıda Günü: Büyütelim, besleyelim…

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, dünyanın yaşadığı yeni coronavirus (Covid-19) salgınının gıda ve sağlıktan daha stratejik bir sektör olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl Dünya Gıda Günü’nün “Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir’ temasıyla kutlandığını belirtti. Kim ne derse desin dünyanın en önemli sorununun açlık olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki 21. yüzyılın neredeyse ilk çeyreğine yaklaştığımız günümüzde hala açlık sorununu çözememiş bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Afrika’da, Asya’da, Karayipler’de, Latin Amerika’da hala kadınları, yaşlıları, çocukları aç bırakıyor, ekmeğe muhtaç ediyorsak uzaya çıkmanın, teknolojide akla hayale sığmayan yeni buluşlar yapmanın anlamı ne?

Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir’ temasıyla kutlanan Dünya Gıda Günü ve FAO’nun 75. kuruluş yıl dönümünde görüyoruz ki küçük aile çiftçi ve yetiştiricileri üretmeden, büyütmeden, beslemeden, sürdürülebilir üretime geçmeden dünyada açlığı yok edemeyeceğiz. Bu en önemli sorunumuz. Diğer önemli bir sorun da sağlık hizmetlerine herkesin yeterince ulaşamamasıdır. Bu iki sorunu çözmeden dünyada barıştan söz etmek mümkün değildir.

Birleşmiş Milletlerin Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu raporuna göre, dünyada 2019 verilerine göre 690 milyondan fazla insan doğrudan açlıkla mücadele etmektedir. Dünyanın bir kısmı aşırı gıda tüketimi, obezite ile uğraşırken, dünyada bir yılda üretilen 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu çöpe giderken, açlığın hala sürmesinin izahı yoktur. Açlık çeken insan sayısı, 2018-2019 döneminde bir yılda 10 milyon, 2014-2019 döneminde 5 yılda 60 milyon artmıştır. Bu sorun azalma bir yana giderek artacaktır. Nitekim aç insan sayısının 2030’da 840 milyonu geçeceğini söylenmektedir. Rapora göre en az 83 milyon kişi daha 2020’de yeni koronavirüsün tetiklediği ekonomik küçülme sebebiyle açlık çekmeye başlayacak. Bu sayının 132 milyona kadar çıkabileceği öngörülüyor. Açıklamalara göre güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi olmayan insan sayısı ise 2 milyar dolaylarındadır. Dünya nüfusunun 4’te 1’I güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli olarak ulaşamamaktadır. Bundan daha büyük bir sorun olabilir mi?”

-Sağlık çalışanları, çiftçi ve yetiştiricilerimiz sürecin daha kolay

atlatılmasını sağladı

Salgın sürecinde insanların marketlere hücum ettiğini ama çiftçi ve yetiştiricinin düzenli üretim yaparak insanların gıda bulamama tedirginliğine kapılmasını önlediğini belirten Çelik, “bu süreçte iki meslek grubunun önemini ve yaptıkları özveriyi daha net gördük. Bunlardan biri sağlık çalışanları, diğerleri ise çiftçi ve yetiştiriciler. Gecelerini gündüzlere katarak canları pahasına yaptıkları çalışmalarla bu sürecin daha kolay atlatılmasını sağlayan her iki gruba da teşekkür ediyoruz. Dünyada gıdayı üreten insanların yüzde 80’inin küçük aile çiftçileri olduğunu, onlar olmadan gıda güvencesinin sağlanamayacağını iyi biliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gıda ve Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin özverili çalışmalarının ve tarım ve hayvancılığa verdikleri desteklerin de üretimin aksamadan sürmesinde büyük katkısı oldu. Kendilerine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” dedi.

-15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Açıklamasında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü de kutlayan Çelik, şunları kaydetti:

“Tarım ve hayvancılıkta kadınların inkar edilemez bir yeri vardır. Çiftçi ve yetiştirici kadınlar olmadan tarım ve hayvancılık sürdürülemez. Dünyada da ülkemizde de tarım ve hayvancılığı kadınlar sırtlarında taşımaktadır. Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye’de tarımda çalışan 5 milyon 283 bin kişinin 2 milyon 195 binini kadınlar oluşturmaktadır. Çalışan kadınların dörtte birinden fazlası tarımdadır. Kadınlar, çoğunluğu ücretsiz aile işçisi olarak tarıma hizmet etmekte, mülteci, yabancı, sığınmacılarla birlikte 88-89 milyonu aşan ülke nüfusunun gıda güvencesini eksiksiz sağlamaktadır. Bu vesileyle emektar, cefakar, çalışkan tüm çiftçi, yetiştirici kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.”