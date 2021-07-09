Dünya genelinde yapılan Kovid-19 aşı sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 350 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 350 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 368 milyon 991 bin ile Hindistan, 332 milyon 350 bin ile ABD, 111 milyon 480 bin ile Brezilya, 79 milyon 800 bin ile İngiltere, 77 milyon 730 bin ile Almanya, 57 milyon 820 bin ile Fransa, 56 milyon 740 bin ile Türkiye, 55 milyon 300 bin ile İtalya, 54 milyon 850 bin ile Japonya, 49 milyon 480 bin ile Endonezya, 49 milyon 200 bin ile Meksika, 45 milyon 920 bin ile İspanya, 45 milyon 570 bin ile Rusya, 41 milyon 310 bin ile Kanada, 31 milyon ile Polonya, 23 milyon 720 bin ile Arjantin, 23 milyon 550 bin ile Şili, 20 milyon 200 bin ile Kolombiya ve 20 milyon 40 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 350 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 159,71 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 157,82, Seyşeller’de 141,98, İzlanda'da 132,18, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 127,73, İsrail'de 125,95, Şili'de 123,17, Uruguay'da 122,12, Moğolistan'da 118,6, İngiltere'de 117,55, Katar'da 116,94 Faroe Adaları'nda 109,67, Kanada’da 109,46, Macaristan'da 105,13, Singapur'da 101,42, Belçika'da 100,74 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 56 milyon 740 bin 885 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 67,17 oldu. 37 milyon 352 bin 969 kişiye ilk doz, 16 milyon 671 bin 623 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 186 milyon 440 bini aştı, 4 milyon 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.