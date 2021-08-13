DÜNYA GENÇLİK GÜNÜ’NDE SAHNE GENÇLERİNDİ

Beylikdüzü Belediyesi tarafından “Orman Hayattır” temasıyla düzenlenen Beylikdüzü Klasik Günleri, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenen festivalde bu kez, Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini aldı. Şef Hakan Tepeli yönetimindeki, yaşları 14 ile 26 arasında değişen ve 90 kişiden oluşan orkestra, Yaşam Vadisi’ni dolduran yüzlerce kişiye muhteşem bir müzik şöleni sundu. “Bir Yaprakta Bir Orman” isimli konserde, Türk bestecilerine ait eser ve düzenlemeler BGSO yorumuyla yeniden hayat buldu. Geceye Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra; İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadın cinayetlerine dikkat çektiler

Etkinliğin bu yıl ki içeriği aynı zamanda, Beylikdüzü’nün özellikle de kız çocuklarının sanat aracılığıyla güçlenmesine destek olan örnek ilçelerden biri olmasından ilham alarak “Sanatla Güçlenen Kadınlar” yaklaşımıyla oluşturuldu. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın yüzde 70’ini oluşturan kız çocukları, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırladıkları video ile seyirciden büyük alkış aldı. Videonun ardından orkestranın, küçük yaşta evlendirilen bir kız çocuğunun hikâyesini anlatan “Ünzile” isimli şarkıyı seslendirmesiyle de duygu dolu anlar yaşandı. Konserde son olarak “Memleketim” isimli şarkıyı seslendiren orkestraya, vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti.

“Bu geceyi sizlerle paylaşmak gerçekten muhteşem”

Konserin finalinde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün Dünya Gençlik Günü ve 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikteyiz. Bu geceyi sizlerle paylaşmak gerçekten muhteşem. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın fikir babası olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ise “Çocuklarımı gördüm, çok mutluyum. Anlatılabilir bir şey değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Renkli görüntülere sahne olan konser, Başkan Çalık’ın plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.

Klasik, 14 Ağustos’ta gala konseriyle sona erecek

Pandemi koşullarına uygun şekilde klasik müzikseverleri ağırlayan etkinliğin son günü olan 14 Ağustos akşamında ise “Çiçekli Perdelerin Arkası” isimli gala konseri gerçekleşecek. Tanınırlığı sınırları aşan opera solistleri Hale Kekeç, Tuğba Mankal, Ayşe Şenoğlu ve Asude Karayavuz’a Symphonista Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, klasik müziğin en güzel melodileri Yaşam Vadisi’ne taşınacak. Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşecek konserde dinleyiciler, tiyatro sanatçısı Gaye Alacacı'nın anlatımıyla operaya ilham veren kadınların hikâyelerine de tanık olacak.