Dünya Gazeteciler Günü mesajları: Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü…
Ülkemizde basın özgürlüğü konusunda en zor günlerini yaşayan gazeteciler, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için birçok kişi Dünya Gazeteciler Günü mesajları yayınlıyor. İşte Dünya Gazeteciler Günü için anlam dolu mesajlar...
Ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru, objektif şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan gazetecilik mesleği son dönemde iktidarlar tarafından sıkça zor durumda bırakılmasına rağmen uzun yıllardır ayakta kalmayı başarıyor. Kamuoyu oluşturmak öncelikli görevi olan gazetecilikte mesleğini daha ileri götürmek için çabalayanlar her yıl 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor. Bizler de sizlere Dünya Gazeteciler Günü mesajları hazırladı.
ANLAMLI DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI
Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.
Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
Tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Tüm basın emekçilerinin “Dünya Gazeteciler Günü”nü kutlarım.
Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.
DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır.
GAZETECİLİKLE İLGİLİ SÖZLER
Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir!G.Orwell
Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan’ yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk
Gazetecilik, okuyucularının tarihe tanıklık etmesini sağlar; kurgu okuyucularına yaşamak için bir fırsat verir. – John Hersey
Gazetecilikte ses çıkarmak, öğrenmekten daha kolaydır. Özelleştirmek, terlemekten daha zariftir. – Harold Evans
Ahlaki olmayan bir gazetecilik imkansızdır. Her gazeteci ahlakçıdır. Kesinlikle kaçınılmaz. Bir gazeteci, dünyaya ve çalışma şekline bakan, her gün olaylara yakından bakan ve gördüklerini rapor eden, başkalarını dünyayı, etkinliği temsil eden biri. Gördüklerini yargılamadan işini yapamaz. – Marguerite Duras
Gazetecilik, düşmanlarını paraya çevirmek olarak tanımlanabilir. – Craig Brown
Gazeteci: hiçbir fikri olmayan ama onları ifade edebilen bir kişi; yeteneği son teslim tarihine kadar iyileştirilmiş bir yazar: ne kadar çok zaman geçirirse o kadar kötü yazar. – Karl Kraus
Gazetecilikte gerçeği söylemek ve şeytanı utandırmaktan daha yüksek bir yasa olamaz. – Walter Lippmann
Neler olup bittiğini fark edemeyecek kadar aptal ya da kendisiyle dolu olmayan her gazeteci, yaptığı şeyin ahlaken savunulamaz olduğunu bilir. – Clive Owen
Hâlâ inanıyorum ki eğer amacınız dünyayı değiştirmekse, gazeteciliğin daha kısa süreli bir silahtır. – Tom Stoppard
Gazetecilik, yakın zamanda vaazları, dersleri ve kitapları geçersiz kılan büyük bir güçtür. – Theodore Tilton
Gazetecilik, hiçbir zaman büyümek ve gerçek dünyaya çıkmak istemeyen insanlar için bir tür meslek, zanaat ya da rakettir. – Harry Reasoner
Gazetecilik, hareket etmeyi bırakana kadar önemli hikayeleri bir yastıkla örtmekle ilgilidir. – David Burge
Gazetecilik eğlenceye sürükleniyor. Ciddi haber bölümleri, habereğlencesi ve haber komedisi arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor. – Drew Curtis
Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları
Muhtemelen romancıların gittikçe daha fazla gazeteciden uzak durmaya çalışmasının küçük bir nedeni, romancıların gerçeği yazmaya ve gazetecilerin kurgu yazmaya çalışmasıdır. –
Graham Greene Gazetecilik geleceğe bir inanç eylemidir. – Ann Curry
Önemsiz gazetecilik, en az bir şeyi doğru yapan bir toplumun, sorumlu gazeteciliğin başladığı yeri dikte edebilecek kimsenin olmaması gerektiğinin kanıtıdır. – Tom Stoppard
Her iyi gazeteci, ticaretinin bir gün frenolojinin yoluna gidebileceğinin ve dahası, nüfusun yok oluşunu protesto edemeyeceğinin farkındadır. – David Remnick
Gazetecilik alanı doldurma zorluğunu aşma becerisidir. – Rebecca West
Edebiyat ve gazetecilik arasındaki fark gazeteciliğin okunamaz olması ve edebiyatın okunmamasıdır. – Oscar Wilde
Gazeteciler kelimeleri kapsar ve kendilerini gazetecilik yaptıkları düşüncesine sokarlar. – Hedrick Smith
Her yetenekli editör, ikna edici olan dünyanın hükümdarı değil midir? – Thomas Carlyle
Gazetecilik, demokrasi gibi, elde edilen bir şey değildir. Bu devam eden bir çalışmadır ve her gün sonuncusu kadar iyi değildir. – John Maxwell
Hamilton Gazetecilik asla sessiz olamaz: bu onun en büyük erdemidir ve en büyük hatasıdır. – Henry Anatole Grunwald
Gazetecilik, bunun büyük bir yüzdesi, iktidara, saçmalıklara, her türlü şike üzerine baskı yapmaya adanmış olmalı ve eğer bir davayı davet edecekse, onu getirin. – David Remnick
Gazetecilik sonuçlarla ilgilidir. Topluluğunuzu veya toplumunuzu en ilerici şekilde etkilemekle ilgilidir. – Anas Aremeyaw Anas
Gazetecilik susturulduğunda edebiyat konuşmalıdır. Çünkü gazetecilik gerçeklerle konuşurken, edebiyat gerçekle konuşur. – Seno Gumira Ajidarma
Gazetecilik her zaman eksik olanın sanatıdır. Bitler ve parçalar alırsınız. – Anthony Shadid
Gazetecilik asla bencil amaçlarla ya da sadece geçim kaynağı kazanmak ya da daha da kötüsü para biriktirmek için fahişelenmemelidir. – Mahatma Gandi
Gazetecilikte, her zaman önce onu almak ve doğru yapmak arasında bir gerilim olmuştur. – Ellen Goodman Gazetecilik aceleyle edebiyattır. – Matthew Arnold
Gazeteciler kendileri için, aynı zamanda şöhret tapınağı olarak da adlandırılan küçük bir ahşap şapel inşa ettiler, içinde gün boyu portre çekip çekip, konuştuğunuzu duyamayacağınız bir çekiçleme yaptılar. – Georg Christoph
Gazetecilik çalışmanın tek düşünülebilir alternatifidir. – Jeffrey Bernard
Gazeteciliğin bir kısmı kendilerini hizmet etmeyi düşündükleri insanlardan ayrı ve bir dereceye kadar düşünüyor. – Brit Hume
Gazetecilik popülerdir, ancak esas olarak kurgu olarak popülerdir. Hayat bir dünya, gazetelerde görülen başka bir dünya. – Gilbert Chesterton
Gazeteciliğin gazetecinin bakış açısından olmasına izin vermek. Genellikle hayır-hayır ve gazeteciler tamamen nesnel olmaya teşvik ediliyor. – Marisa Tomei
Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları
Gazetecilik bir tür rekabetçi çığlık haline geldi: önemsiz ama gürültülü ve acil olan şey, zamanla gelişen önemli meselelere göre önceliklidir. – Ted Koppel
Biz gazeteciler, çok çeşitli konular hakkında çok az şey bilmelerini istiyoruz; nesnel olarak böyle kalıyoruz. – Dave Barry
Gazeteciliği gerçekten ciddiye alıyorlar çünkü bu gücün ne olduğunu ve olabileceğini biliyorlar. – Christiane Amanpour
Gazetecilik en iyi ve en etkili olanı eğitimdir. Görünüşe göre insanlar ne kendileri ne de başkaları için öğrenmeyeceklerdi. – Martha Gellhorn
Bilgi medyası büyüdükçe, takip ettikleri cesaret ve özgürlük de azalır. – Eric Sevareid
Gazetecilik sizi öldürecek, ama siz oradayken sizi hayatta tutacaktır. – Horace Greeley
Gazetecilik kusurlu bir meslektir, fakat kendi kendini düzelten bir mekanizması vardır. Gazetecilik kuralı: herkesle konuşun. – Lawrence Wright
Gazetecilikteki cesaret popüler olmayanlara değil, popüler olmayanlara yapışıyor. – Geraldo Rivera
Hiç bir şey okuyan adam, gazetelerden başka bir şey okuyan adamdan daha iyi eğitimlidir. – Thomas Jefferson
Gazetecilik, kamuoyunu tanımada ve ifade etmede ayrı bir yere sahiptir. – Mahatma Gandi
Bize eğitimsizlerin görüşlerini vererek gazetecilik, toplumun cehaletiyle iletişim halinde kalmamızı sağlar. – Oscar Wilde