Dünya Gazeteciler Günü mesajları: Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü…

Ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru, objektif şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan gazetecilik mesleği son dönemde iktidarlar tarafından sıkça zor durumda bırakılmasına rağmen uzun yıllardır ayakta kalmayı başarıyor. Kamuoyu oluşturmak öncelikli görevi olan gazetecilikte mesleğini daha ileri götürmek için çabalayanlar her yıl 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor. Bizler de sizlere Dünya Gazeteciler Günü mesajları hazırladı.

ANLAMLI DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

Tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Tüm basın emekçilerinin “Dünya Gazeteciler Günü”nü kutlarım.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır.

GAZETECİLİKLE İLGİLİ SÖZLER

Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir!G.Orwell

Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan’ yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk

Gazetecilik, okuyucularının tarihe tanıklık etmesini sağlar; kurgu okuyucularına yaşamak için bir fırsat verir. – John Hersey

Gazetecilikte ses çıkarmak, öğrenmekten daha kolaydır. Özelleştirmek, terlemekten daha zariftir. – Harold Evans

Ahlaki olmayan bir gazetecilik imkansızdır. Her gazeteci ahlakçıdır. Kesinlikle kaçınılmaz. Bir gazeteci, dünyaya ve çalışma şekline bakan, her gün olaylara yakından bakan ve gördüklerini rapor eden, başkalarını dünyayı, etkinliği temsil eden biri. Gördüklerini yargılamadan işini yapamaz. – Marguerite Duras

Gazetecilik, düşmanlarını paraya çevirmek olarak tanımlanabilir. – Craig Brown

Gazeteci: hiçbir fikri olmayan ama onları ifade edebilen bir kişi; yeteneği son teslim tarihine kadar iyileştirilmiş bir yazar: ne kadar çok zaman geçirirse o kadar kötü yazar. – Karl Kraus

Gazetecilikte gerçeği söylemek ve şeytanı utandırmaktan daha yüksek bir yasa olamaz. – Walter Lippmann

Neler olup bittiğini fark edemeyecek kadar aptal ya da kendisiyle dolu olmayan her gazeteci, yaptığı şeyin ahlaken savunulamaz olduğunu bilir. – Clive Owen

Hâlâ inanıyorum ki eğer amacınız dünyayı değiştirmekse, gazeteciliğin daha kısa süreli bir silahtır. – Tom Stoppard

Gazetecilik, yakın zamanda vaazları, dersleri ve kitapları geçersiz kılan büyük bir güçtür. – Theodore Tilton

Gazetecilik, hiçbir zaman büyümek ve gerçek dünyaya çıkmak istemeyen insanlar için bir tür meslek, zanaat ya da rakettir. – Harry Reasoner

Gazetecilik, hareket etmeyi bırakana kadar önemli hikayeleri bir yastıkla örtmekle ilgilidir. – David Burge

Gazetecilik eğlenceye sürükleniyor. Ciddi haber bölümleri, habereğlencesi ve haber komedisi arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor. – Drew Curtis

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

Muhtemelen romancıların gittikçe daha fazla gazeteciden uzak durmaya çalışmasının küçük bir nedeni, romancıların gerçeği yazmaya ve gazetecilerin kurgu yazmaya çalışmasıdır. –

Graham Greene Gazetecilik geleceğe bir inanç eylemidir. – Ann Curry

Önemsiz gazetecilik, en az bir şeyi doğru yapan bir toplumun, sorumlu gazeteciliğin başladığı yeri dikte edebilecek kimsenin olmaması gerektiğinin kanıtıdır. – Tom Stoppard

Her iyi gazeteci, ticaretinin bir gün frenolojinin yoluna gidebileceğinin ve dahası, nüfusun yok oluşunu protesto edemeyeceğinin farkındadır. – David Remnick

Gazetecilik alanı doldurma zorluğunu aşma becerisidir. – Rebecca West

Edebiyat ve gazetecilik arasındaki fark gazeteciliğin okunamaz olması ve edebiyatın okunmamasıdır. – Oscar Wilde

Gazeteciler kelimeleri kapsar ve kendilerini gazetecilik yaptıkları düşüncesine sokarlar. – Hedrick Smith

Her yetenekli editör, ikna edici olan dünyanın hükümdarı değil midir? – Thomas Carlyle

Gazetecilik, demokrasi gibi, elde edilen bir şey değildir. Bu devam eden bir çalışmadır ve her gün sonuncusu kadar iyi değildir. – John Maxwell

Hamilton Gazetecilik asla sessiz olamaz: bu onun en büyük erdemidir ve en büyük hatasıdır. – Henry Anatole Grunwald

Gazetecilik, bunun büyük bir yüzdesi, iktidara, saçmalıklara, her türlü şike üzerine baskı yapmaya adanmış olmalı ve eğer bir davayı davet edecekse, onu getirin. – David Remnick

Gazetecilik sonuçlarla ilgilidir. Topluluğunuzu veya toplumunuzu en ilerici şekilde etkilemekle ilgilidir. – Anas Aremeyaw Anas

Gazetecilik susturulduğunda edebiyat konuşmalıdır. Çünkü gazetecilik gerçeklerle konuşurken, edebiyat gerçekle konuşur. – Seno Gumira Ajidarma

Gazetecilik her zaman eksik olanın sanatıdır. Bitler ve parçalar alırsınız. – Anthony Shadid

Gazetecilik asla bencil amaçlarla ya da sadece geçim kaynağı kazanmak ya da daha da kötüsü para biriktirmek için fahişelenmemelidir. – Mahatma Gandi

Gazetecilikte, her zaman önce onu almak ve doğru yapmak arasında bir gerilim olmuştur. – Ellen Goodman Gazetecilik aceleyle edebiyattır. – Matthew Arnold

Gazeteciler kendileri için, aynı zamanda şöhret tapınağı olarak da adlandırılan küçük bir ahşap şapel inşa ettiler, içinde gün boyu portre çekip çekip, konuştuğunuzu duyamayacağınız bir çekiçleme yaptılar. – Georg Christoph

Gazetecilik çalışmanın tek düşünülebilir alternatifidir. – Jeffrey Bernard

Gazeteciliğin bir kısmı kendilerini hizmet etmeyi düşündükleri insanlardan ayrı ve bir dereceye kadar düşünüyor. – Brit Hume

Gazetecilik popülerdir, ancak esas olarak kurgu olarak popülerdir. Hayat bir dünya, gazetelerde görülen başka bir dünya. – Gilbert Chesterton

Gazeteciliğin gazetecinin bakış açısından olmasına izin vermek. Genellikle hayır-hayır ve gazeteciler tamamen nesnel olmaya teşvik ediliyor. – Marisa Tomei

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

Gazetecilik bir tür rekabetçi çığlık haline geldi: önemsiz ama gürültülü ve acil olan şey, zamanla gelişen önemli meselelere göre önceliklidir. – Ted Koppel

Biz gazeteciler, çok çeşitli konular hakkında çok az şey bilmelerini istiyoruz; nesnel olarak böyle kalıyoruz. – Dave Barry

Gazeteciliği gerçekten ciddiye alıyorlar çünkü bu gücün ne olduğunu ve olabileceğini biliyorlar. – Christiane Amanpour

Gazetecilik en iyi ve en etkili olanı eğitimdir. Görünüşe göre insanlar ne kendileri ne de başkaları için öğrenmeyeceklerdi. – Martha Gellhorn

Bilgi medyası büyüdükçe, takip ettikleri cesaret ve özgürlük de azalır. – Eric Sevareid

Gazetecilik sizi öldürecek, ama siz oradayken sizi hayatta tutacaktır. – Horace Greeley

Gazetecilik kusurlu bir meslektir, fakat kendi kendini düzelten bir mekanizması vardır. Gazetecilik kuralı: herkesle konuşun. – Lawrence Wright

Gazetecilikteki cesaret popüler olmayanlara değil, popüler olmayanlara yapışıyor. – Geraldo Rivera

Hiç bir şey okuyan adam, gazetelerden başka bir şey okuyan adamdan daha iyi eğitimlidir. – Thomas Jefferson

Gazetecilik, kamuoyunu tanımada ve ifade etmede ayrı bir yere sahiptir. – Mahatma Gandi

Bize eğitimsizlerin görüşlerini vererek gazetecilik, toplumun cehaletiyle iletişim halinde kalmamızı sağlar. – Oscar Wilde