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Dünya basını 'müjde'yi nasıl duyurdu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği 'müjdeyi' açıkladı ve Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan'ın tarihin en büyük keşiflerinden biri olarak değerlendirdiği bu haber dünyada da büyük yankı buldu.

Güncel 21.08.2020, 17:23 21.08.2020, 17:34
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Dünya basını 'müjde'yi nasıl duyurdu?

Dünyanın Reuters, AP, AFP başta olmak üzere tüm haber ajansları ve gazeteleri Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini birinci manşet olarak paylaştı.

Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı.

Amerika'da yayın yapan The Washington Post haberi 'Erdoğan Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı' şeklinde duyurdu.

Rusya merkezli Sputnik ajansı da haberi 'acil' koduyla duyurdu.

Rusya merkezli Sputnik`te Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın bölgede başka doğalgaz kaynaklarının bulunma ihtimalinin yüksek olduğu açıklamasına dikkat çekildi.

Yunan medyası Skai News, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın açıklamasını son dakika vererek, keşfin resmi olarak duyurulduğunu açıkladı. Ayrıca Erdoğan`ın Doğu Akdeniz`de faaliyetleri sürdürme mesajlarına da dikkat çekildi.

Birleşik Arap emirlikleri merkezli ingilizce yayın yapan The Nation`da "Türkiye, Karadeniz`de önemli bir gaz keşfi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

People's Daily New China açıklamanın ardından twit atarak 2Türkiye'nin önemli doğal gaz keşfini Erdoğan açıkladı' ifadesini kullandı.

İsrail yayını Jerusalem Post haberi 'Erdoğan bölgede daha fazla doğal gaz olduğunu da ekledi' ifadesiyle paylaştı.

Avrupa ağırlıklı yayın yapan Euronews`teki haberde, bulunan gazın 2023`te kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Güney Kıbrıs`ta yayın yapan World From Cyprus`ta, bulunan miktarın yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve Türkiye için yeni bir dönem açıldığının söylendiği bilgileri verildi.

Yunanistan merkezli Kathimerini`de Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın "Karadeniz`de 320 milyar metreküplük doğal gaz sahasını keşfettik" açıklamasına yer verilerek bölgede başka rezervlerin bulunabilme ihtimalinin yüksek olduğu ifadeleri kullanıldı.

Lübnan merkezli Daily Star`da Türk sondaj gemisi Fatih, son bir aydır Batı Karadeniz`de Tuna-1 sektöründe arama çalışmaları yürüttüğü hatırlatılarak, finansal piyasadaki dalgalanmaları hafifletebileceği söylendi.

Çin merkezli haber ajansı Şinhua okuyucularına Türkiye`nin bulduğu gaz rezervini okuyucularına son dakika duyurdu.

AFP haber ajansı ise, son dakika olarak duyurduğu haberde, "Erdoğan, Karadeniz'de 'Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfini' duyurdu" ifadelerini kullandı.

Angela Merkel'in Enerji Danışmanlığı ise "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.

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