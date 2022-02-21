Dünya Anadili Günü: 21 Şubat

Bugün dünya anadili günü. Ülkede 18 dil tehlike altındayken özellikle genç nüfus anadillerini ‘anlıyor ama konuşamıyor’.

Dünya genelinde yaklaşık 6 bin dil konuşuluyor. Bunların yüzde 43'ü yok olma tehlikesi altında. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre her 15 günde 1 dil yok oluyor.

UNESCO tehlike altındaki dilleri; ‘kırılgan’ ‘açıkça tehlikede’, ‘ciddi anlamda tehlikede’, ‘son derece tehlikede’ ve ‘kaybolmuş’ kategorileri altında ele alıyor. Örgütün verilerine göre Türkiye’de Kapadokya Yunancası, Mlahso, Ubıhça dilleri yok oldu, 18 dil ise tehlike altında.

Bu diller şöyle sıralandı:

Kırılgan dil: Dilin, birçok çocuk tarafından konuşulmasına rağmen bu kullanımın ev gibi belirli alanlarla sınırlandırıldığı anlamına geliyor. Abhazca, Adigece, Kabartayca-Çerkesçe ve Zazaca bu grupta yer alıyor.

Açıkça tehlikede olan dil: Çocuklar tarafından anadil olarak öğrenilme oranı oldukça düşük. Abazaca, Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası, Romanca, Süryanice ve Batı Ermenicesi açıkça tehlikede olan dillerden.

Ciddi anlamda tehlikede olan dil: Toplumun yaşlı kesimi tarafından konuşulan, orta-yaşlı kesim tarafından anlaşılan ama çocuklara öğretilmeyen dilleri kapsıyor. Bu sınıflandırmaya göre Gagauzca, Ladino ve Turoyo ciddi anlamda tehlikede.

Son derece tehlikede olan dil: Toplumun yaşlı kesimi tarafından nadiren konuşuluyor. Türkiye’de bu kategoriye giren tek dil ise sadece 4 kişinin konuştuğu Hertevin.