Dün akşam 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında neredeydiniz?

Gelen tepkilerin ardından bugün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesi için konut seferberliği başlatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan istişare sonucu böyle bir kampanya başlatmayı düşündüklerini belirterek, "Bütün oda ve borsalarımızın yanı sıra, yurt içinden ve yurt dışından firmalarımızı ve hayırsever vatandaşlarımızı da başlatacağımız bu konut seferberliğine katılmaya teşvik edeceğiz. Her oda ve borsamızın, her firmamızın imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vereceğine gönülden inanıyoruz. Ayrıca yapılacak konutlarla ilgili de TOKİ ile irtibata geçip süreci hızlandırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.