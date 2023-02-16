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Dün akşam 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında neredeydiniz?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. Sanayicilerden sendikalara, devlet kurumlarından özel şirketlere, çiftçilerden öğrencilere kadar herkes canlı yayına bağlanarak birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret odalarının başkanlarının şahısları veya şirketleri adına olarak bağışta bulunmamaları merak konusu olurken tepki çekti.
Güncel 16.02.2023, 15:21
Gelen tepkilerin ardından bugün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesi için konut seferberliği başlatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan istişare sonucu böyle bir kampanya başlatmayı düşündüklerini belirterek, "Bütün oda ve borsalarımızın yanı sıra, yurt içinden ve yurt dışından firmalarımızı ve hayırsever vatandaşlarımızı da başlatacağımız bu konut seferberliğine katılmaya teşvik edeceğiz. Her oda ve borsamızın, her firmamızın imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vereceğine gönülden inanıyoruz. Ayrıca yapılacak konutlarla ilgili de TOKİ ile irtibata geçip süreci hızlandırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.