Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
100378
ALTIN
385.719
DOLAR
6.9123
STERLİN
8.4432
EURO
7.4730

Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor

Koronavirüs (Covid -19) pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında her yıl Türkiye’de, 550 bine yakın çiftin evlendiği , dünyada ise 165 milyar büyüklüğe sahip düğün sektörü geliyor. Gelinlikçisinden pastacısına, davetiyecisinden müzikçisine kadar birçok iş kolunu besleyen sektör, normalleşme takvimin açıklanması ile birlikte sezonun açılmasını bekliyor.

Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor

Koronavirüs (Covid -19) pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında her yıl Türkiye’de, 550 bine yakın çiftin evlendiği , dünyada ise 165 milyar büyüklüğe sahip düğün sektörü geliyor. Gelinlikçisinden pastacısına, davetiyecisinden müzikçisine kadar birçok iş kolunu besleyen sektör, normalleşme takvimin açıklanması ile birlikte sezonun açılmasını bekliyor.

15 Mayıs 2020 Cuma 00:00
2001 Okunma
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor

Koronavirüs, evlenecek çiftlerin planlarını da aksattı. Normal zamanda Mart, Nisan ayı gibi başlayan düğün sezonu ile birlikte birçok iş kolu da hareketleniyordu fakat bu yıl durumlar çok daha farklı, sezon hala açılmadı. Düğünler ertelense bile vatandaşlar düğün hazırlıklarını yapmaya devam ederken sektörün bu dönemde hareketlenmesini sağlayan ise yeni fikirler yeni girişimler oldu. Bazı firmalar çeyiz ve gelinlik mağazaları, satışlarını görüntülü ya da randevulu sistemle yapmaya başlarken bazı firmalar ise gelinlik alışverişini  e- ticaretin bu kadar arttığı bir zamanda evde dene hizmeti ile sunuyor.

Gelinlik Alışverişi Düğünden 6 Ay Önce Yapılıyor

Evlilik hazırlığındaki harcamaların 15'inin gelinlik ve gelin eşyaları oluşturduğunu dile getiren vipgelinlik.com kurucusu Başak Ünsal, “  Gelinlik sektörü sadece gelin giysisinden ibaret değil. Gelinliğin yanında düğünlerde giyilen abiye giysi ve aksesuarlar da önemli bir üretim dalı. Kişiye özel olan bu ürünü, gelin adaylarımız üzerinde denemek incelemek istiyor. Fakat bu ortamda mağaza mağaza gezmek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biz de toplumumuz için bir kült olan genellikle düğünden 6 önce başlanan gelinlik alışverişini e ticaret’e taşıyabilir miyiz diye düşündük. Sadece e-ticaret kanalıyla satmaya kalkışmak ise toplumun dinamiklerini iyi okuyamamak olurdu. Deneme talebinin e-ticaret kanalıyla verildiği, evinde deneyip karar verilebilen, satın alma zorunluluğu olmayan bir hikaye oluşturduk. Portal ile kişilere evden çıkmadan yakınlarının yanında gelinlik deneme imkanı sağlıyoruz. Sadece gelinlik değil, nişanlık, abiye, bindallı ve aksesuar gibi kategorilerle de hizmet veriyoruz.  Dünya’da ilk ve tek olması itibariyle bu iş modeline olan inancımız daha da arttı. Servis sonrasında deneme amaçlı kullanılan gelinlikleri zarar vermeyen bir kimyasal ile dezenfekte ediyoruz. Esnafa destek olmak için evde dene hizmeti dışında kalan gelinlik ve diğer ürünlerin online üzerinden satışı için sistemimizi parakende satış yapan mağazalara açacağız. Komisyon veya bir bedel talep etmeksizin tüm altyapımızı kullanmalarına müsade etmeyi planlıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 15.05.2020 11:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
Mağaza indirimi korona dinlemedi
Mağaza indirimi korona dinlemedi
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
'Bize "evde kalın" diyorlar; biz zaten her zaman evdeyiz'
'Bize "evde kalın" diyorlar; biz zaten her zaman evdeyiz'
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: 'Bugün sabaha kadar uyuyamadım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: 'Bugün sabaha kadar uyuyamadım'
Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?
Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?
Survivor'da beklenmeyen veda: Ersin Korkut seyirciyi ağlattı
Survivor'da beklenmeyen veda: Ersin Korkut seyirciyi ağlattı
'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'
'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim