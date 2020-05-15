Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor

Koronavirüs, evlenecek çiftlerin planlarını da aksattı. Normal zamanda Mart, Nisan ayı gibi başlayan düğün sezonu ile birlikte birçok iş kolu da hareketleniyordu fakat bu yıl durumlar çok daha farklı, sezon hala açılmadı. Düğünler ertelense bile vatandaşlar düğün hazırlıklarını yapmaya devam ederken sektörün bu dönemde hareketlenmesini sağlayan ise yeni fikirler yeni girişimler oldu. Bazı firmalar çeyiz ve gelinlik mağazaları, satışlarını görüntülü ya da randevulu sistemle yapmaya başlarken bazı firmalar ise gelinlik alışverişini e- ticaretin bu kadar arttığı bir zamanda evde dene hizmeti ile sunuyor.

Gelinlik Alışverişi Düğünden 6 Ay Önce Yapılıyor

Evlilik hazırlığındaki harcamaların 15'inin gelinlik ve gelin eşyaları oluşturduğunu dile getiren vipgelinlik.com kurucusu Başak Ünsal, “ Gelinlik sektörü sadece gelin giysisinden ibaret değil. Gelinliğin yanında düğünlerde giyilen abiye giysi ve aksesuarlar da önemli bir üretim dalı. Kişiye özel olan bu ürünü, gelin adaylarımız üzerinde denemek incelemek istiyor. Fakat bu ortamda mağaza mağaza gezmek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biz de toplumumuz için bir kült olan genellikle düğünden 6 önce başlanan gelinlik alışverişini e ticaret’e taşıyabilir miyiz diye düşündük. Sadece e-ticaret kanalıyla satmaya kalkışmak ise toplumun dinamiklerini iyi okuyamamak olurdu. Deneme talebinin e-ticaret kanalıyla verildiği, evinde deneyip karar verilebilen, satın alma zorunluluğu olmayan bir hikaye oluşturduk. Portal ile kişilere evden çıkmadan yakınlarının yanında gelinlik deneme imkanı sağlıyoruz. Sadece gelinlik değil, nişanlık, abiye, bindallı ve aksesuar gibi kategorilerle de hizmet veriyoruz. Dünya’da ilk ve tek olması itibariyle bu iş modeline olan inancımız daha da arttı. Servis sonrasında deneme amaçlı kullanılan gelinlikleri zarar vermeyen bir kimyasal ile dezenfekte ediyoruz. Esnafa destek olmak için evde dene hizmeti dışında kalan gelinlik ve diğer ürünlerin online üzerinden satışı için sistemimizi parakende satış yapan mağazalara açacağız. Komisyon veya bir bedel talep etmeksizin tüm altyapımızı kullanmalarına müsade etmeyi planlıyoruz” dedi.