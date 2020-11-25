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Dubai Türkiye'ye kapılarını kapattı

Türkiye’ye karşıtı eylem ve söylemlerine devam eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye de dahil olmak üzere çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu.

Güncel 25.11.2020, 12:43
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Dubai Türkiye'ye kapılarını kapattı
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Reuters tarafından görülen, kamuya ait iş merkezindeki şirketlere gönderilen belge 18 Kasım'da yürürlüğe giren göçmen genelgesine atıfta bulunuyor.

Belgeye göre Afganistan, Libya ve Yemen'i de içeren 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvuruları durduruldu.

Vize yasağı Cezayir, Kenya, Irak, İran, Suriye, Somali, Lübnan, Pakistan, ve Tunus'u da kapsıyor.
Vize yasağına istisnaların olup olmadığı belli değil.

Reuters'ın ulaştığı BAE Federal Kimlik ve Vatandaşlık Kurumu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Konuya ilişkin bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

Kaynak bu endişelerin neler olduğunu belirtmese de vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini söyledi.

#Dubai
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