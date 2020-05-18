Duayen gazeteciye veda... Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden biri olan Mustafa Holoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci kimliğinin yanı sıra yazar ve şair olan Holoğlu'nun cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Milliyet'ten Ercan Güven Holoğlu'nun son kitabı hakkında şu satırları yazmıştı:

Trabzon Of’da doğmuş olsa da Mustafa Holoğlu’nu tanımayan İstanbullu var mıdır acaba?.. Hele orta yaş civarındaysa.

Aslında gazeteci… Ama valilere, sanatçılara, Büyükşehir de dahil pek çok İstanbul ilçe belediye başkanına yaptığı basın danışmanlığında “ekol” olmuş Holoğlu, “tek taş pırlanta gibi” yeni bir şiir kitabı armağan ederek sevdalısı İstanbul’la aşk tazelemiş şimdi.

Sevmeyi sevenlere selam olsun diye başlıyor “Sevdam İstanbul”.

“İstanbul’u satın aldım bu gece

Yedi tepesinde ne varsa,

Hepsine el koydum”

Dizeleri ile kolunuza girip İstanbul’u lunapark sizi çocuk yapıyor. Okumaya doyulmuyor; ellerine sağlık Holoğlu.