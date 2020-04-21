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DSÖ cevap verdi: Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Korona virüs'ün bir laboratuvarda üretildiği ile ilgili iddialara cevap verdi. DSÖ, tüm kanıtların virüsün hayvan kaynaklı olduğunu açıkladı.

DSÖ cevap verdi: Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Korona virüs'ün bir laboratuvarda üretildiği ile ilgili iddialara cevap verdi. DSÖ, tüm kanıtların virüsün hayvan kaynaklı olduğunu açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 12:59
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DSÖ cevap verdi: Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüsünün Çin’in Wuhan kentindeki bir viroloji laboratuvarından sızdığına dair son günlerde ABD’nin başını çektiği iddiaları bir kez daha yalanladı.

Açıklamada, bugüne dek elde edilen tüm kanıtların, virüsün hayvan kökenli olduğuna işaret ettiği belirtildi. DSÖ, virüsün laboratuvarda yapıldığına veya değiştirildiğine dair bir kanıt bulunmadığı vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Amerikan yönetimi geçtiğimiz hafta, virüsün kaynağının araştırıldığını açıklamıştı. Trump yönetimine yakın Fox News kanalı, Çin’in virüsleri tanımlama konusunda ABD’yle yarışmak için projeler yürüttüğünü, yeni korona virüsünün de Wuhan’daki laboratuvardan bu çerçevede dışarı sızdığını öne sürmüştü. Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montaigner de, virüsün diziliminde HIV virüsünden parçalar bulunduğunu, bu durumun doğal yollardan gerçekleşemeyeceğini savunmuştu.

Ancak bu iddialar, bilim dünyasında yaygın destek bulmuyor. Saygın tıp dergisi Nature’da yayımlanan bir araştırmada, virüsün doğal yollardan evrim geçirerek ortaya çıktığı tespit edilmişti. Çin yönetimi de laboratuvar iddiasını kesin bir dille reddediyor.

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