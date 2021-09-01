DSİ HOPA DERELERİNİ İSLAH ETMEYE DEVAM EDİYOR

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Artvin Hopa İlçesi Pınarlı, Çimenli ve Sugören Köyleri Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazileri Pınarlı, Sugören ve Eşmekaya Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı İnşaatında çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Pınarlı Köyünde; 160 m U kanal, 74 m taşkın koruma duvarı, 3 adet tersip bendi, 5 adet menfez, 37 adet kaskat, 10 adet brit, 220 m korkuluk Sugören Köyünde; 750 m U kanal, Çimenli Köyünde; 1.100 taşkın koruma duvarı, 97 adet brit, 2 adet tersip bendi, 5 adet menfez, 1.200 m korkuluk, 3 adet yaya köprüsü Eşmekaya Köyünde;200 m U kanal, 200 m taşkın koruma duvarı, 10 adet brit, 3 adet yaya köprüsü yapılacaktır.

Bugüne kadar Eşmekaya Köyünde 2 adet tersip bendi tamamlanırken. Sugören Köyünde 2 adet tersip bendi tamamlanmış olup, Sugören merkez çay alım yerinde Tersip Bendi ve taşkın kontrol duvarı imalatının devam ettiği açıklandı.

İşin fiziksel gerçekleşmesi % 60 seviyesindedir.