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Drag queen nedir
Kerimcan Durmaz'ın çıkardığı yeni şarkının ardından Drag queen nedir, ne demek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Drag queen ne anlama geliyor sorusuna verilebilecek geniş bir cevap bulunurken özetle bu terim, performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri ifade eder.
Güncel 27.02.2021, 15:04
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DRAG QUEEN NEDİR, NE DEMEK?
Genel olarak drag queenler kadın cinsiyet rolüne göre giyinir; komik, dramatik veya hicivsel bir etki yaratmak için makyaj veya göz kirpikleri gibi geleneksel olarak kadınlarla özdeşleşmiş bazı özelliklerini abartırlar.
Diğer drag sanatçıların arasında drag king'ler, yani erkek rolünde oynayan kadınlar; faux queen'ler, yani drag queenlere benzemek için abartılı şekilde giyinen kadınlar ve faux king'ler, yani drag king'leri taklit eden bir şekilde giyinen erkekler vardır.
DRAG QUEEN NE ANLAMA GELİYOR?
Drag queen terimi genel olarak performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri tanımlar.