DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ UYARDI: 8 AĞUSTOS'A DİKKAT!

Son dönemde ters köşe projelerle karşımıza çıkan Devi, yine bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bu ay hayatımızda büyük değişimler, yeni kararlar, gözle görülür yenilikler yaşanabileceğini söyleyen ünlü astrolog, "Ağustos 2021 gezegen geçişleri yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Bu etki, sıfırdan başlayıp özgürlüğe, eşitliğe ve kamu yararı ile ilgilenmenin ne anlama geldiğine yönelik yaklaşımımızı yeniden düşünmemiz anlamına gelir " dedi.

HAYATINIZDA SARSILMALAR YAŞANABİLİR

Dr. Astrolog Şenay Devi, "Uranüs, değişim ve uyanış gezegenidir. Bir şeyleri sarsabilir ve onları yeni bir şekilde görmek zorunda kalmamız için bizleri uyandırabilir" derken, önümüzdeki günlerde aşı çalışmaları ve tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeler yaşanabileceğine, depremler, volkanik patlamalar ve sudan gelecek felaketlerle karşı karşıya kalınabileceğine, dünya genelinde hükümetler içinde ani değişiklikler yaşanabileceğine de dikkat çekti.

Şenay Devi tüm bunlar üzerinde çalışırken takipçileriyle günlerdir merak uyandıran klibini de paylaştı. Klibin konsept danışmanlığını Denizcan Kutlu, kostümleri modacı Oktay Seven yaparken, yönetmen koltuğuna da Ünal Avcı oturdu.