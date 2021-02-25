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Dört gün Tarkan’ın korumalığını yaptım ama Tarkan’ı hiç görmedim

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile hem PSM Online’dan hem de Zorlu PSM YouTube kanalından seyirci karşısına çıkan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, yakışıklı ve başarılı oyuncu Berkay Ateş oldu.

Güncel 25.02.2021, 14:14
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Dört gün Tarkan’ın korumalığını yaptım ama Tarkan’ı hiç görmedim

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM’nin Youtube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında sevilen oyuncu Berkay Ateş samimi itirafları ve eğlenceli tavrıyla geceye damga vurdu.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu anlatan yetenekli oyuncu, geçmişe dönüp baktığında hayatında bir pişmanlığı olmadığını ancak zaman zaman gençken ilgili olduğu futbola devam edip Beşiktaş’ta kaleci olarak sahaya çıkmak isteğinin aklına geldiğini ifade etti. 

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren başarılı oyuncu, “Hiç misafirliğe gittiğin bir evde bornozu havlu olarak kullandın mı?” sorusuna verdiği “Burada kullanmamış olan var mıdır ki? Herkes yapar bunu ama bunun da özel taktikleri var. Mesela direkt bornozu kullanmamalı, bornozun kol kısımlarının içine elinizi sokun orada kurulayın elinizi dışardan bakınca fark edilmiyor da.” Cevabıyla sütudyoda bulunanları dakikalarca güldürdü. 

Oyunculuğunun yanı sıra, yazdığı oyunlarla kazandığı ödüllerle de çok konuşulan çok yönlü Ateş, oyunculuk yada yazarlık arasında bir tercih yapması gerekse hangisinin ağır basacağının sorulması üzerine; “ Hikayenin iyi olduğu yerde oynamanın keyfi bambaşka. Orada yaptığım işimin karşılığını bulduğumu hissediyorum. Böyle işler oyunculuğa sarılmama sebep oluyor. Yazmanın keyfi ise bambaşka, ancak yazabilmem için şartlarımın istediğim gibi oluşması gerekiyor. İzole bir ortama mutlaka ihtiyaç duyuyorum. Uyumak ile uyanmanın bir farkının kalmadığı zaman dilimlerinde daha verimli yazdığımı düşünüyorum.” İfadelerini kullandı. 

Evindeki masasından yatağına, oturma takımından kitaplığına kadar pek çok eşyayı kendi eliyle yaptığını anlatan yakışıklı oyuncu, ilerde marangozluk üzerine küçük de olsa mutlaka bir dükkan açma isteğinden de bahsetti. Marangozluk işleriyle uğraşmanın kendisini çok rahatlattığını da itiraf eden sevilen oyuncu, “hele zımpara atmak nasıl sakinleştiriyor beni inanamazsınız.” Sözleriyle herkesi güldürdü.

Gençlik zamanlarında Tarkan’ın harbiye konserlerinde koruma olarak çalıştığını anlatan başarılı oyuncu, “Dört gün boyunca konserlerde Tarkan’ın korumalığını yaptım ama Tarkan’ı hiç görmedim. Konser alanında güvenlik olarak çalışıyordum alan alabildiğine kalabalık benim Tarkan’ı görebilme şansım bile yok, evinde oturanlar Tarkan’ı daha iyi görüyor ve duyuyordu bence.” Sözleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.

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