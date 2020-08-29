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Dört gözle beklenen iskele açıldı: 7'den 70'e herkes akın edecek

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dört gözle beklenen iskelenin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Güncel 29.08.2020, 09:14
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Dört gözle beklenen iskele açıldı: 7'den 70'e herkes akın edecek

Rumeli İskelesi ile karşısında bulunan Selanik Meydanı açılışı için TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla tören düzenlendi.

Uzun yıllardır atıl vaziyette kapalı olarak duran iskele, hiçbir yükleniciye gerek duyulmadan, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen iyileştirme, düzenleme ve inşaat çalışmaları sonucunda şehre kazandırıldı. Bunun yanı sıra Selanik Meydanı da proje kapsamında yapılan saatli kuleye giydirilen kırmızı örtünün kaldırılması ile açıldı. Dört gözle açılışı bekleyen 7'den 70'e tüm vatandaşlar, özellikle hafta sonları iskeleye akın etmesi bekleniyor.

7 milyon yerine 2 buçuk milyona mal oldu

Açılışta bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ‘'Bu akşam şehrimiz için iki önemli noktanın açılışını yapıyoruz. Birincisi Cumhuriyet Meydanı'ndan Yazar Mehmet Serezli Caddesi ile birlikte sahilimize uzanan eski dörtler meydanı şimdi ki adı Selanik Meydanı olan ikincisi şehrimizin merkez noktasında ve yıllardır atıl durumda bulunan ve şehrimizin sosyal hayata kazandırılması için yıllardır bekleyen Rumeli İskelesi. Rumeli İskelesi için denizcilik işletmelerine müracaatta bulunduk. Meclis Başkanımız Sayın Şentop'un Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile yaptığı görüşme neticesinde 1 Kasım 2019'da Aylık 25 bin TL bedel ile iskelemizin kira sözleşmesi imzalandı. 26 Kasım 2019 tarihinde anıtlar kurulu onaylı projemizi aldık. 12 Şubat 2020 tarihinde iskelemizin 3 ayrı noktasından ‘Bismillah' dedik. Gördük ki burada yapılacak olan çalışmaları ihale yapmaya kalksak, belediyemizin kasasından yaklaşık 7 milyon TL çıkıyordu. Bunun üzerine belediyemizin kendi imkanlarıyla iskelemizin çalışmalarına başladık. Rumeli iskelemizin alanı yaklaşık 6 bin metrekaredir. Selanik Meydanıyla birlikte bütün yaptığımız bu çalışmalar eksik kalan yerlerde tamamlandığında belediyemize toplamda 2 buçuk milyona mal olmuş olacak” dedi.

TBMM Başkanı teşekkür etti

Rumeli İskelesi ve Selanik Meyanı açılışında konuşan TBMM Başkanı Şentop ise, "Belediyemiz tarafından tamamlanan güzel bir hizmetin açılışını yapacağız. Bu sebeple memnunuz, mutluyuz. İnsanımızın huzurunu, ihtiyacını, rahatını, mutluluğunu temin etmek için yapılan her hizmeti takdir ediyorum. Bu sebeple Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'i tebrik ediyorum. Hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ta kentin turizmine hız kazandıracak bu projenin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Rumeli İskelesinde incelemelerde bulundu. Açılışı yapılan İskele drone ile havadan da görüntülendi.

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#Tekirdağ
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