Domuz eti ithalatında gümrük vergisi indirildi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapıldı. 12 İslam ülkesinden yapılacak, ağırlığını tarımsal ürünlerin oluşturduğu 733 ürünün gümrük vergisi düşürüldü. En büyük indirim de 1602.49 ile başlayan domuz eti grubunda gözlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararında değişikliğe gidildi.
31 Aralık 2020 tarihinde 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğü konulan kararın (I), (II) ve (IV) sayılı listesinde yer alan önemli bölümü tarım ürünlerinden oluşan toplam 733 ürünün gümrük vergisinde indirime gidildi.
Gümrük vergisi düşürülen ürünler arasında en dikkat çekici olanın ise İslam ülkelerinde tüketimi çok sınırlı olan domuz eti olduğu görüldü.
733 ÜRÜNÜN GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak, İslam Konferansı Teşkilatı üyesi olan ve aralarında Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Katar’ın yer aldığı 12 İslam ülkesinden yapılacak, ağırlığını tarımsal ürünlerin oluşturduğu 733 ürünün gümrük vergisi düşürüldü.
160249 ile başlayan ve Gümrük Tarife Cetvelinde “Domuzun diğer parçalarından ayrılmış madde ve konserveler” başlıklı ürün grubunun, 12 ülkeden ithalatında alınan vergi yüzde 121.5’ten yüzde 98.4’e indirildi.
EN BÜYÜK İNDİRİM DOMUZ ETİNDE
Gümrük vergisindeki indirim oranı 0.3 puan ile 23.1 puan arasında değişirken, en büyük indirim de 1602.49 ile başlayan domuz eti grubunda gözlendi. Gümrük vergisi indirilen ürünler arasında; peynir, yumurta, çiçek, kahve, nişasta, bitkisel yağlar gibi ürünler de yer alıyor. Bu ülke grupları için ayrıca demir ve yassı mamullerin bazılarında da gümrük vergisi indirildi.
Gümrük vergisi indirimi uygulanacak ülkeler ise şu şekilde:
Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün.
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