DOMİNOS VE YEMEKSEPETİ'NDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

“Mahallenizin Pizzacısı” Domino’s ve Türkiye’nin online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanları için güçlerini birleştirdi. Sağlık çalışanlarına destek vermek üzere işbirliğine giden Yemeksepeti ve Domino’s , pandemi hastanelerinde görev alan sağlık çalışanları için 3 Milyon TL değerinde, 150 bin adetlik pizza bağışı yapmak üzere harekete geçti. İşbirliği kapsamında, 7 Nisan 2020 tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt çapında belirlenen 24 pandemi hastanesine, değişen vardiyalara göre, günde 2 defa olmak üzere ücretsiz pizza gönderimi yapılacak.

Domino’s olarak salgın tehdidi ortaya çıkar çıkmaz doktorlar ve sağlık çalışanlarına yönelik destek çalışmalarına başladıklarını hatırlatan DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, “Domino’s olarak salgınla mücadelede toplum sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik başlattığımız girişimle, bugüne dek hastanelerimizdeki binlerce sağlık görevlisine lezzetlerimizi ulaştırdık. Şimdi bu girişimimizi Yemeksepeti ile birlikte büyütmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu seferberlikte güçlerimizi birleştirerek çok daha fazla sağlık çalışanımıza ulaşma ve destek verme fırsatını yakalayacağız. Kalbimiz, hayatlarını bizlerin sağlığı ve geleceği için riske atan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızla birlikte atıyor” dedi.

Bu süreçte tartışmasız en büyük kahramanların sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ise, “Türkiye’nin önemli şirketlerinden biri olarak ülkemize destek vermek ve daha fazlasını yapmakla sorumluyuz. İş ortaklarımızla birlikte bu zor dönemde verdiğimiz mücadeleyi temsilen ismimizi Emeksepeti olarak değiştirdik. Ayrıca, sağlık çalışanları için geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’na yaptığımız 1 Milyon TL bağış sonrası destek kampanyalarımıza devam ediyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarına verebileceğimiz tüm desteği vermeye kararlıyız. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Domino’s ile birlikte tüm sağlık çalışanları için göndereceğimiz bu pizzalar umarım ki onlar için bir moral pizzası niteliğinde olur” dedi.

Kampanya kapsamında pizza bağışı yapılacak hastaneler ise şöyle: