DOKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ORDU’DA YAPILDI

ORDU-Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)'nın 133. Yönetim Kurulu Toplantısı, Dönem Başkanı Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında, Ordu Valisi Tuncay Sonel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen DOKA Yönetim Kurulu Toplantısının başlangıcında, önceki dönem başkanı olan Ordu Valisi Tuncay Sonel, dönem başkanlığı görevini Rize Valisi Kemal Çeber’e devretti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, “DOKA ‘nın 133. Yönetim Kurulu Toplantısını ilimizde gerçekleştiriyoruz. Artvin’den, Rize’den, Gümüşhane’den, Trabzon’dan ve Giresun’dan Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanlarımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımız, bu toplantı vesilesiyle aramızdalar. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. DOKA Dönem Başkanlığı görevimizi sevdiğim, dönem arkadaşım Rize Valimiz Sayın Kemal Çeber’e devrediyorum. Toplantının bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantının dönem başkanlığını yapan Rize Valisi Kemal Çeber de, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, gündem maddelerine ilişkin bilgiler verdi.

Bu yıl DOKA’nın kuruluşunun 10. yılı olduğunu vurgulayan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, 10 yıl içerisinde DOKA tarafından bölgede toplam bütçesi 297 Milyon TL’yi bulan 1.267 projeye destek sağlandığını ifade etti.

Toplantı gündeminde yer alan DOKA ’nın 2021 Yılı Çalışma Programı, Avrupa Birliği Açık Destek Programları, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen faaliyetler ve uygulanan projeler hakkında DOKA Uzmanları tarafından toplantıya katılanlara sunum yapılarak, bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıya katılanlar, gündem maddelerin yer alan konularla ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirerek, bölgenin kalkınması için turizm odaklı bir çalışma ve faaliyet yürütülmesini, bölgede turizmin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve 12 aya yayılması hususunda fikir birliğine vardılar.

Rize Valisi Kemal Çeber’in dönem başkanlığını yaptığı DOKA Yönetim Kurulu Toplantısına, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Enver Ünlü, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.