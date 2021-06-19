DOKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ARTVİN’DE YAPILDI
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 141 yönetim kurulu toplantısı Artvin'de yapıldı.
ARTVİN-Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 141 yönetim kurulu toplantısı
Artvin'de yapıldı.
Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Doğu
Karadeniz Bölgesi katı atık depolama ve bertaraf, tarihi ve kültürel değerlerin turizme
kazandırılması konuları üzerine görüşmeler yapıldı.
Çeber, burada yaptığı konuşmada DOKA ‘nın 141 yönetim kurlunu
toplantısını Doğu Karadeniz'in en güzel illerinden biri olan Artvin'de yapmaktan
mutluluk duyduğunu kaydetti.
Salgın ve bazı nedenler dolayısıyla bu toplantının biraz gecikmeli yapıldığını
kaydeden Çeber, toplantıda alınacak kararların bölge için hayırlı olmasını
temennisinde bulundu.
Çeber, "Bu toplantımızda bölgemizdeki katı atık yönetimi çalışmalarının
dünyadaki ve ülkemizdeki iyi uygulama örnekleriyle değerlendirilerek bu anlamda
bölgemizde daha etkin verimli ve modern bir katı atık yönetimi kurulmasına yönelik
öneriler üzerine çalışacağız. Diğer bir gündem maddemizde, bölgemizdeki tarihi ve
kültürel değerlerin turizme kazandırılması, kültür turizm notalarının ortaya
çıkarılmasına yönelik hazırlanan “Tarihi Kültür Rotaları Hayat Buluyor” adıyla
uygulamaya koyulması planlanan güdümlü proje önerisini görüşeceğiz." diye
konuştu.
Toplantıya Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi
İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin,
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Artvin İl Genel Meclis Başkanı Furkan
Çakmak, Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Gümüşhane İl Genel Meclis
Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin,
Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Belediye Başkanvekili
Gülşen Kurul, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve
DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman yer aldı.