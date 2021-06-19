DOKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ARTVİN’DE YAPILDI

ARTVİN-Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 141 yönetim kurulu toplantısı

Artvin'de yapıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Doğu

Karadeniz Bölgesi katı atık depolama ve bertaraf, tarihi ve kültürel değerlerin turizme

kazandırılması konuları üzerine görüşmeler yapıldı.

Çeber, burada yaptığı konuşmada DOKA ‘nın 141 yönetim kurlunu

toplantısını Doğu Karadeniz'in en güzel illerinden biri olan Artvin'de yapmaktan

mutluluk duyduğunu kaydetti.

Salgın ve bazı nedenler dolayısıyla bu toplantının biraz gecikmeli yapıldığını

kaydeden Çeber, toplantıda alınacak kararların bölge için hayırlı olmasını

temennisinde bulundu.

Çeber, "Bu toplantımızda bölgemizdeki katı atık yönetimi çalışmalarının

dünyadaki ve ülkemizdeki iyi uygulama örnekleriyle değerlendirilerek bu anlamda

bölgemizde daha etkin verimli ve modern bir katı atık yönetimi kurulmasına yönelik

öneriler üzerine çalışacağız. Diğer bir gündem maddemizde, bölgemizdeki tarihi ve

kültürel değerlerin turizme kazandırılması, kültür turizm notalarının ortaya

çıkarılmasına yönelik hazırlanan “Tarihi Kültür Rotaları Hayat Buluyor” adıyla

uygulamaya koyulması planlanan güdümlü proje önerisini görüşeceğiz." diye

konuştu.

Toplantıya Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi

İsmail Ustaoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin,

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Artvin İl Genel Meclis Başkanı Furkan

Çakmak, Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Gümüşhane İl Genel Meclis

Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin,

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Belediye Başkanvekili

Gülşen Kurul, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman yer aldı.