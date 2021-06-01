Doğu Perinçek "CIA ve MOSSAD'ın avucundadır" deyince Sedat Peker'in cevabı sert oldu!

Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Suç örgütü liderine 'yaptırılan' açıklamalar var. MOSSAD'ın avucundadır, kontrolündedir. Suç örgütü liderinin tek başına yapabileceği işler yapmıyor" açıklamasına tepki gösterdi.

"BUNU DA CİA VEYA MOSSAD MI ORGANİZE ETTİ"

Habertürk'te Kübra Par'ın programına katılan Perinçek'in sözlerine Twitter hesabından cevap veren Sedat Peker, "Sayın Doğu Perinçek, benim CIA’nın Mossad’ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. Ak partiye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şuan benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CİA veya Mossad mı organize etti?" dedi.

"SON VİDEOMDA NE SÖYLEDİM?"

Perinçek için 'ülkücü katili' ifadelerini kullanan Peker, diğer bir paylaşımında ise "Ülkücü katili Doğu Perinçek benim mossad’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. mossad’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak" diye ifade etti.