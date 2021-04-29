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Doğu Karadeniz’de yılın ilk kene vakası Artvin’de yaşandı

Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ile birlikte geçtiğimiz yılların kabusu keneler geri döndü.

Güncel 29.04.2021, 22:53
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Doğu Karadeniz’de yılın ilk kene vakası Artvin’de yaşandı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde kene ısırması sonucu fenalaşan 16 yaşındaki bir çocuk Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ardanuç ilçesi Peynirli köyünde geçtiğimiz hafta sonu Emre Selim G. (16) isimli çocuk babası ile birlikte tarlada çalışırken sırtında bir sızı hissetti. Babası Zeki G., oğlunun sırtındaki keneyi fark ederek çıkardı. Birkaç gün sonra çocuklarında ateş, halsizlik, kusma gibi rahatsızlıkların çıkması üzerine ailesi Ardanuç Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Emre Selim G. önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi ile önce Artvin Devlet Hastanesi’ne ardından da Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.


Durumu ağırlaşan Emre Selim için bölgede az bulunan bir kan grubu olan AB RH (-) kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

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