Doğduğu evi 30 yıl sonra görünce hıçkırarak ağladı!

1991-1992 yıllarında Rusya destekli Ermenistan ordusunun katliamından kurtulanlar aradan geçen 30 yılın ardından vatan topraklarına geri dönüyor.

2020 Ekim-Kasım aylarındaki 44 günlük savaşta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği şanlı zafer, Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtardı ve bölgede yeni bir sayfa açıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bile "Karabağ Azerbaycan'ındır" dedirten sürecin sonunda, 30 yıl önce terk ettikleri köylerine dönenler gözyaşlarını tutamıyor.

Bakü merkezli Azad TV tarafından hazırlanan 'Biz Geri Döndük' belgeseli, doğdukları köyü Ermenilerin süngüsü altında çocuk yaşta terk etmek zorunda kalanların hikayelerini çarpıcı bir şekilde ekrana getiriyor.

Karabağ'ın Cebrail kentine bağlı Söğütlü köyüne 30 yıl sonra dönen Zahid Kuliyev, bir zamanlar yaşadığı evi gördüğünde hıçkırarak ağlamaktan kendini alamadı. Kuliyev'in anlatımları izleyenleri de duygulandırırken, 'Biz Geri Döndük' belgeselindeki o anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

KAYNAK: TRHABER