banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Dolar haftaya rekorla başladı
Dolar haftaya rekorla başladı
Ghebreyesus karantinaya giriyor
Ghebreyesus karantinaya giriyor
Millet can, Şeyma Subaşı
Millet can, Şeyma Subaşı "Cadılar Bayramı" derdinde

Doğanlar Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı

İzmir’de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı.

Güncel 02.11.2020, 11:23
20
Doğanlar Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı

İzmir'de, depremde yıkılan binalarında enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

69 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 949 KİŞİ YARALANDI

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 69 kişi hayatını kaybetti, 949 kişi yaralandı. 8 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 220 kişininse tedavisi devam ediyor.

#İzmir #doğanlar apartmanı #deprem
Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P