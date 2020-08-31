Doğan Şentürk: Fatih'in istifa etmemesi için çok uğraştım

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifasıyla ilgili tartışmalar sürerken, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk süreci anlatarak, "İstifasını gereksiz buluyorum" ifadesini kullandı.

KRT TV’de Meltem Yılmaz’ın hazırladığı 'Haftanın Rengi' programına konuk olan Şentürk, "FOX Ana Haber’in 10 yıldır ana haberlerde ekrandaki imzası Fatih Portakal’dı. Sabah haberlerinde ise İsmail Küçükkaya. Yorulması gayet doğal. Fakat Fatih Portakal, yorulup giden, pes eden, mücadeleyi bırakan bir insan değil. Onu en yakın tanıyan insanlardan biriyim. Böyle bir kişiliğe de sahip değil" diye konuştu.

'Keşke bu davranış bazı siyasetçilerimize ya da meslektaşlarımıza da örnek olabilse'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Şentürk şöyle devam etti:

"Yıllardır Fatih doğayla kalmak, kendi duygularının peşinden koşmak, açıklamasında olduğu gibi doğanın ritmiyle isteyen bir insandı. Gayet insani nedenlerle bıraktı. Aklınıza gelebilir; 50 küsür yaşında adam, mesleğinin zirvesinde, milyonlarca takipçisi olan bir insan bırakır mı? Bırakabilir. Türkiye’de bu alışılagelmiş bir şey değil ama yurt dışında örnekleri var. Keşke bu davranış bazı siyasetçilerimize ya da meslektaşlarımıza da örnek olabilse. İnsanlar ilelebet koltuklarında duracaklar diye bir şey yok. Ankara’da yıllardır siyaset yapıp emekli olan insanlar var. Neden arkadan gelen insanların önünü açmıyorsunuz. Fatih çok genç. Fatih’in böyle bir şeyi olamaz. Bunlar için çok erken. Ben Fatih’i vazgeçirmek için çok uğraştım. Ben Fatih’in yayın yönetmeni olarak Fatih’in bırakmasını erken, zamansız, gereksiz buluyorum. Bunlar için de bütün bir yaz tatilimde uğraştım."