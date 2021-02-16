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Doğan Cüceloğlu ölümünden 2 saat önce ne paylaştı?
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Cüceloğlu, ölmeden 2 saat önce yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Güncel 16.02.2021, 16:54 16.02.2021, 16:57
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Yazar Doğan Cüceloğlu, dün akşam katıldığı canlı yayını ölümünden 2 saat önce kendi Twitter hesabından yayınladı.
İşte o paylaşım...
???? New Podcast! "Nurdoğan Arkış ile Bir Sohbet - Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler" on @Spreaker https://t.co/UbkgGahCrD— Doğan Cüceloğlu (@DoganCuceloglu) February 16, 2021