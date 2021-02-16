Doğan Cüceloğlu ölümünden 2 saat önce ne paylaştı?

Yazar Doğan Cüceloğlu, dün akşam katıldığı canlı yayını ölümünden 2 saat önce kendi Twitter hesabından yayınladı.

İşte o paylaşım...

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