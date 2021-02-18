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Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
83 yaşında hayatını kaybeden Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı. Adli tabip hazırladığı raporda, aort damarının yırtılması sonucu Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güncel 18.02.2021, 14:46 18.02.2021, 14:48
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Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları da incelendi.
Adli tabip hazırladığı raporda, Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedenini açıkladı.
Aort damarı yırtılması sonucu Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.