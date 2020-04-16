Doç. Dr. Süleyman Doğan yazdı: "Ev yapımı" dizisi maaile reklama dönüştü!

Sinema, tiyatro ve hatta kitle haberleşme araçlarının eğitime hiç şüphesiz katkıları vardır. Eğitim için Sinema, tiyatro, televizyon dizileri ve çeşitli medya aygıtlarının ortaya koyduğu insan ürünü malzemeler eğitim için birer materyaldir. Özellikle geleceğimizi emanet ettiğimiz nesillerin yetişmesinde önemli sorumluluk yüklenirler. Televizyon dizileri, sinema ve tiyatro yoluyla eğitilen insanlar vardır. Bu nedenle televizyon dizileri ve sinema deyip geçemeyiz. Bu tür filmlerinde; düşünce, felsefe, sanat, etik, ahlak, estetik ve mesaj olmadığında çekilmiyor.

Medya empoze ediyor!

İnternet ve çevrimiçi teknolojiler günümüz dünyasının en popüler iletişim araçları olarak günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Bu teknolojik araçlar özellikle gençler ve üniversite öğrencileri arasında daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçları dediğimiz karmaşık yapı içinde hiç şüphesiz en önemli yeri medya dolduruyor. Bugün bireyi neredeyse yediden yetmişe en çok etki altına alan internet, televizyon, sinema, gazete ve cep telefonu gibi iletişim araçlarıdır. Bu araç ve gereçler ne ölçüde doğru, zamanında ve yerinde kullanılıyorsa bireyin beden ve ruh sağlığına faydalı, aksi durumda ise o nispette zararlı olmaktadır. Medya insanların neye, nasıl ve niçin ihtiyaç duyduklarını öğretmekte, dikte etmekte, şartlandırmaktadır. Neye, nasıl ve niçin tepki gösterip göstermeyeceklerine, neyin kendileri için yararlı veya zararlı olduğuna karar vermekte ve bunu derhal onların zihinlerine şırınga etmektedir.





Medya safiyeti öldürdü!

Bu patlayan adeta çöken dünya, postmodern çağımızı tanımlayan o her yerde hazır ve nazır medya sayesinde o kadar küçüldü, birbiriyle o kadar içiçe geçti, o kadar klostrofobik bir hal aldı ki, gezegenimizde şöyle ferah bir yer pek kalmadı.

İnternetin çocuğu!

Çocuklar ebeveyn ve öğretmenlerden sevgi, şefkat ve ilgi bekliyor. Çocuklarla kim ilgilenirse çocuk adeta onun çocuğu oluyor. İnternetle fazla ilgilenen çocuk internetin çocuğu oluyor. Böylece çocuğu internet eğitiyor.

Ev Yapımı

Oyuncuların kendi evlerinde ve tamamen kendi imkanlarında çektikleri ilk dizi “Ev Yapımı” ilk bölümü TRT 1 “Seksenler” dizisinin yerini geçmek için çekildi. Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan, oyuncuların kendi evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği eğlenceli dizi "Ev Yapımı" dizisi TRT 1’de seyircilerle buluştu. Sevilen ve çok seyredilene “Seksenler” dizisi yerine konmaya çalışan dizi benim nazarımda hayal kırıklığına yol alçı. “Adı gibi ev yapımı olan dizi, yaşanan bu zorlu günlerde TRT 1 izleyicilerinin yüzlerini gülümsetecek” sloganıyla seyirciyle buluşan dizi beklenileni vermedi gibi TRT’ye yakışmadı.



Her ev bir set oldu

Öncelikle diziye bir göz atalım. Dizinin içerik ve seyri şöyle gelişiyor: Rasim Öztekin’in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin’in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu hem kameraman hem ışıkçı hem de sesçi oldu. İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup üç çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları. Yine bir oyuncu olan Nihan Durukan ile evli olan Necmi Yapıcı’nın oğlu Emre Yapıcı’nın da sinema televizyon öğrencisi ve ödüllü bir kısa filmci olması da bu eve büyük bir avantaj kazandırdı.





TRT’ye yakışmadı!

Seksenler dizisinin senaristlerinden biri olan Murat Aras’ın aynı zamanda tecrübeli bir yelken belgeselcisi olması; Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan, Aslı Pektaş gibi oyuncuların çok iyi içerikler üretiyor olması bu dizinin gerçekleşmesinde çok önemli bir etken oldu. Bu işe ilk defa soyunanlar ise teknik ekibin yönlendirmesiyle birkaç gün içinde çok önemli mesafe kaydetti. Berat Yenilmez’in eşi Seda Yenilmez artık bir yönetmen oldu.

Amaç yok!

Filmin eleştirisine gelince bir kere filmin belli bir amacı ve gayesi yok. Dizi de yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven ve kızı film de oyuncu olmuşlar. Diğer oyuncularında aileleri toptan film de oyuncu rolüne geçmişler. “Ev Yapımı” dizisi tam bir yapımcı ve oyuncuların maaile propagandasına hizmet eder pozisyonuna bürünmüş. TRT’de resmen dizi yapımcı ve oyuncuların reklamına yapar konumuna bürünmüş. Devletin televizyonunda böyle bir şeyin yapılması kesinlikle doğru değildir. Filmin içeriğine gelince:

Birincisi; filmlerde düşünce ve felsefe yönü yok. İnsanlara herhangi bir ufuk sunmuyor. Filimde estetik ve sanat olmadığı gibi kalite de yok.

İkinci olarak; bu filmler estetik değil. Yani sanat yönü olmadığı gibi kalite de çok zayıf kalmış.

Üçüncüsü; filmde mesaj da yok. Mesajın olmadığı yerde bol bol masaj var. Birbirini pazarlamaya dönüşmüş görünüyor.

Filimler topluma örnek oluyor!

Türkiye'de filmler toplumu etkiliyor. Bugün gençlerimizin üzerinde filmlerin etkisi hem okuldan, hem de aileden daha fazladır. Kemal Sunal'ın 8 tanesi "Şaban" temalı filmi var. İnsanlar bugün Şaban ismini koymuyor, çünkü Şaban denildiğinde salak, geri zekalı algısı oluştu. Şaban ismi kalkmış. Bir filmin ne kadar güçlü bir algı oluşturduğuna bakın. Bugün "Recep İvedik" diye bir film var; insan azmanı hayvan bozması bir tipleme. Hiçbir şeye yaramayan ne felsefesi, ne mesajı, ne de konusu olan bir film bozması ve bu filmi toplamda televizyondaki harici 30 milyon insan seyretmiş. İleride Recep ismi de kalkacak. Bu filmin gücünü gösterir. Bu filmlerin toplumu değiştirip, dönüştürmesinde önemli bir payı vardır. Hâsılı; “Ev Yapımı” filmi düşünce-felsefe, sanat-estetik, ve de mesaj da yok. Sadece boş vakit geçirmeye odaklanmış bir dizi. “Çok şaşırtacak” sloganı ile çıkan “Ev yapımı” dizisi gerçekten çok şaşırttı ve seyircileri ters köşeye yatırdı!

Hasılı Böyle bir dizi film TRT’ye yakışmıyor vesselam!