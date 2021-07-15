Doç. Dr. Oğuz Göksu kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Göksu nereli?

Doç. Dr. Oğuz Göksu kimdir?

Oğuz Göksu, Aralık 1989’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü 2012’de birlikte tamamlayarak çift anadal yaptı ve bu süreçte pedagojik formasyon eğitimi de aldı. Eylül 2012'de Gaziantep Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2013-2016 arasında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Haziran 2014’te İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını "Siyasal İletişim Uygulamalarında Siyasal Kültürün Rolü" başlıklı teziyle tamamladı. Bu tez 2015 yılında 4. Sosyal Bilimler Teşvik Yarışmasında tez kategorisinde 2.lik ile ödüllendirildi. Ocak 2018’de İstanbul Üniversitesi’nde "Siyasal İktidar İnşasında Lider Olgusu: Lider Tipolojileri Bağlamında Recep Tayyip Erdoğan İncelemesi" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Gaziantep Üniversitesi'nde Ocak 2019'da Dr. Öğr. Üyeliğine atandı. Haziran 2020'de İletişim Çalışmaları bilim alanında Doçent unvanını almaya hak kazandı. Çalışma alanları; siyasal iletişim ve siyasal liderlik, kamu diplomasisi, algı yönetimi, sosyal medya, spor iletişimi. Göksu, ulusal ve uluslararası 7 kitap, 12 makale, 15 bildiri, 15 kitap bölümü yayınladı ve 2 ulusal projede görev aldı. Ocak 2018-2020 döneminde KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin Gaziantep il sorumlusu olarak çalıştı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak derslere girdi (2020-2021). Aralık 2019'dan beri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında görev yapıyor.