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DKBB GENEL SEKRETERİNDEN ARHAVİ BELEDİYESİNE ZİYARET

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği genel sekreteri Mehmet Şentürk, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Güncel 14.10.2020, 13:05
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DKBB GENEL SEKRETERİNDEN ARHAVİ BELEDİYESİNE ZİYARET

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği genel sekreteri Mehmet Şentürk, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyesi olan Arhavi Belediyesi ile birlik çatısı altında ortaya koyulacak çalışmalar ve ortak amaçlar doğrultusunda gerçekleştirecek faaliyetler değerlendirildi.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik genel sekreteri Mehmet Şentürk’e teşekkür etti.

#Artvin
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