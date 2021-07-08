Diyarbakır Erdoğan’ı bekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019’da ziyaret etmişti.

Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü yarın, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır’a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Büyük buluşma öncesinde yatırımlarla, projelerle ve misafirperver vatandaşlarıyla Diyarbakır, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır.

DİYARBAKIR, CUMHURBAŞKANINI BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 19 yıl önce tüm Türkiye’yi kapsayan konut üretim seferberliği başladı.

Bu süreçte konut ve sosyal donatı üretiminde öne çıkan TOKİ, Türkiye'nin imar ve inşasına çok önemli katkılar sundu.

ERDOĞAN SORDU: CUMA GÜNÜNE HAZIR MISINIZ?

Diyarbakır’da, özellikle de Sur ilçesi ihyasında önemli bir rol üstlenen TOKİ’nin 1 milyonuncu konut anahtarının teslim töreninde Cumhurbaşkanın video konferans sistemi üzerinden katıldığı törende, Vali Münir Karaloğlu’na “Cuma gününe hazır mısınız?” sorusuna Vali Karaloğlu, bunun üzerine “Bütün şehir heyecanla zatıalinizi bekliyoruz. İnşallah, Cuma günü Diyarbakır tarihi bir gün yaşayacak” diyerek, Diyarbakır’ın coşkusunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanını karşılamaya hazırlanan Diyarbakır’da il genelinde yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projeler şehrin çehresini değiştirdi.

PANKARTLAR ASILDI

Tarihi mekanlardaki restorasyon ve ihya çalışmalarından, gençlere dönük yatırımlara, yol, kaldırım ve altyapı hizmetlerinden kent meydanı ve millet bahçelerine, hafif raylı sisteme kadar bir çok projeyle daha iyi bir Diyarbakır oluşturuluyor.

Diyarbakır’da her cadde ve sokaklara “Cumhurbaşkanımız Diyarbakır’a hoş geldiniz” diye pankartlar asarak Erdoğan’ın yolunu gözlemeye başladı.